反詐騙系列二：三道防線 打造安全金融環境

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近年來詐騙案件頻傳，金管會銀行局主任秘書侯立洋出席華南銀行、工商時報共同舉辦的「2023反詐騙論壇」時表示，可以透過「加強宣導」、「臨櫃關懷」、「金警合擊」等三道防線，確保國人資產安全。

侯立洋分析，目前詐騙案件以假交友及假投資為大宗，通常會要求受害民眾匯款至境外，也因此，警政署導入「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，當民眾匯款到國外時，銀行即可透過連線檢視該帳戶是否涉及疑似境外詐騙帳戶，可以適時攔阻客戶受騙。根據統計，自2022年8月導入至今年6月，總共成功攔阻179件，攔阻金額達到1.7億元。

由於人頭帳戶仍十分猖獗，從2022年至今年6月，警示帳戶數額依然持續增加，侯立洋建議，可以透過三道防線，確保國人資產安全，一是透過加強宣導，提升民眾防詐免疫力，尤其是防詐抵抗力脆弱的族群，例如長者、偏鄉地區民眾等，經由警察、地方政府、銀行等公私部門協力合作，擴大防詐及識詐等宣傳力道。

二是透過銀行員的臨櫃關懷，守護客戶的資產，萬一不幸客戶真的被詐騙，也能夠適時給予關懷，及時阻詐。

三是金融機構與警察機關合作建立預警風控，防制以人頭帳戶進行詐騙，包括金融機構建立異常交易態樣，納入內部預警加強控管；銀行以適當方式於存摺完成警語加註；從臨櫃面、資訊面、教育宣導等方面，加強杜絕人頭帳戶等等，讓國人資產安全受到保障

此外，為了防堵投資詐騙廣告，除了強化公私部門對投資廣告之管理機制外，證期局亦修正投信投顧法規，處理網路平台假投資廣告問題，一旦發現投資詐騙廣告，即會通知Google、Meta等平台將其下架，今年4月推行至今，不到5個月時間，累計蒐報7,077件，下架6,805件。