普悠瑪事故明天將滿5年 死者家屬續追真相曝3大謊言

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2018年10月21日普悠瑪列車在台鐵新馬站發生翻車出軌事故，造成18死、215傷，事故明日將滿5年，死者家屬今舉行記者會，認為還沒有得到整起事故的真相，並質疑行政院調查報告引用的影片證據經變造，指出行政院3大謊言。

社團法人文明人權協會理事長張凱鈞今與普悠瑪事故死者家屬董小玲、范銘浚共同召開記者會，指控行政院對於普悠瑪事故調查報告有3大謊言。

家屬根據行政院公布的調查報告，與宜蘭地方法院、國家運輸安全調查委員會等資料比對，發現：

1.依法院資料得知普悠瑪臨界速度146.9公里以上才會翻車，但調查報告說謊臨界速度到140公里翻車，把責任推給尤姓司機員。

2.調查報告顯示翻車時間為下午4點49分27秒，但是依據法院得來資料，27秒時還在紅色警示燈號處，未通過鐵橋翻車處，打臉行政院運安報告說謊。

3.家屬依據法院資料算出當時列車時速，當初司機時速約為133公里左右，未達臨界速度，所以司法冤案讓無辜的尤性司機判刑4年6個月定讞。

董小玲表示，法院的調查報告上面，都有列車的翻覆時間和地點，但行政院給的影片則沒有任何時間或日期，居然可以在調查報告上清楚載明，列車在幾分幾秒翻在哪。

董說，為何家屬非常在意翻車時間？因為這影響到計算列車當時的車速，行政院一直說司機超速，但在她的認知裡，是台鐵給司機員一列故障的車子，她認為司機不是沒有責任，但絕不是百分之百，家屬會繼續用自己的方式找出真相。