花蓮旅遊好康多 溫泉季抽住宿券、步道拍照送好禮

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秋冬正是泡湯好時節！花蓮南區以溫泉鄉鎮聞名，縣府推出「太平洋溫泉季」系列活動相繼登場，其中「溫泉專車」，到11月26日每天發車，整合食、遊、購、行業者，讓外地旅客及在地鄉親，輕鬆來場泡湯之旅，觀光處提醒，到訪遊客登錄住宿資料，可再抽住宿券和特斯拉Model Y！不要忘了上網登錄。

深秋正適合來花蓮旅遊，已舉辦3年的花蓮太平洋溫泉季，為了方便遊客前往溫泉區泡湯及旅遊，推出8人成行的「溫泉專車」，開跑僅一週就有近千人報名，深受遊客們的喜愛。除了能搭乘專車前往溫泉區享受花蓮的兩大溫泉區「瑞穗英雄泉」與「安通美人湯」之外，還能沿途欣賞花蓮的著名景點、品嚐在地美食，輕鬆遊花蓮。

另外，「花蓮太平洋溫泉季」將在10月28日至11月26日於花蓮瑞穗與玉里安通溫泉區登場，縣府邀請國人前往花蓮泡湯，也推出諸多抽獎活動拚觀光，獎項有「集章消費趣」，溫泉季活動期間至合作22家業者住宿或泡湯，並至瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉內40家合作店家消費，即可參加抽日本大阪來回機票；還有「永續遊花蓮獎勵方案」，11月30日前自由行遊客只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往活動指定旅遊點或指定活動任三項，即可抽特斯拉Model Y電動汽車、住宿券等獎項。

「花蓮絕美步道」抽獎活動則是11月30日前遊客與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，完成20條步道中任5條步道即有機會獲得運動水壺、Goretex防水帽及高背休閒大川椅。

瑞穗溫泉區的泉質因富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花」或「溫泉花」，因此有著「黃金之湯」、「生男之泉」的美名；安通溫泉的泉質是由15種以上礦物質組成，由於泡完會讓皮膚變得細嫩，所以被譽為「美人湯」。