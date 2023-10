驚！駕駛艙突飄不明惡臭 英航2機師差點同時昏倒

【中時新聞網 黃凡甄】英國航空一架班機昨(19)日飛往倫敦途中發生緊急事故,駕駛艙內突然傳來一陣不明惡臭,機長和副機師在吸入怪味後,雙雙出現身體不適的情況,趕緊聯絡地面救護人員待命,所幸後來飛機仍設法降落,沒有造成任何人員傷亡。目前航空公司正針對這起事件進行調查。

英國《每日郵報》、大英新聞台(GB News)報導,這架英國航空國內班機從新堡(Newcastle)起飛,準備飛往倫敦機場,不料就在3萬英呎高空中,駕駛艙內突然飄來一陣惡臭,兩名機師吸入後,身體出現不舒服的情形,不得不使用氧氣罩。

在飛機降落後,兩名機師甚至開始發暈、昏倒,醫護人員懷疑他們可能吸入有毒化學物質,趕緊將他們送往醫院治療。

一名消息人士告訴記者,這起意外令人震驚,「假使機師在飛行途中雙雙中毒,後果令人不敢想像。」

飛機上突然飄來不明氣味的事件時有所聞,本月稍早,英國航空一架從西班牙巴塞隆納飛往倫敦的班機上,有4名乘客疑似因為吸入不明氣體而感到不適;今年6月,一架從紐約前往倫敦的航班上,因乘客和機組人員察覺機上出現刺鼻氣味,整架飛機被迫掉頭返航。

文章來源:Panic at 30,000ft as BA captain and co-pilot both fall ill in the cockpit after smelling 'foul odour'

文章來源:BA jet forced to make emergency landing at Heathrow after pilots smell 'foul odour' and fall ill