台南市登革熱疫情持續下降

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疾病管制署20日表示，上週台南市登革熱疫情已明顯下降，較前一週降28％，本週近5日病例數亦較上週同期下降11％，顯示防治成效。因台南市整體誘卵桶指數已連續3週減低，且氣溫轉涼、近日無明顯降雨，預估疫情將持續下降。

疾管署說明，今年10月14至10月20日期間，「登革熱前進應變工作隊」隊長羅一鈞前往 參加台南市北區、永康區環境清潔日及進行社區診斷；並訪視台南市永康區、安平區教育部權管校園，進行環境巡查，同時提醒天溝及屋頂不易到達之處仍可能成為隱性孳生源；前往視察台南市永康區中央權管場域，提醒投藥時須注意劑量濃度；另持續參加台南市政府登革熱防治一級指揮中心會議，與市政府及相關專家密切合作，分析疫情趨勢及提供防治建議。

此外，期間登革熱機動防疫隊共出動24組48人次，至台南市北區、東區、南區、中西區、永康區、安南區、安平區進行社區診斷及化學防治後成效評估，並巡檢永康區、安平區教育部權管大專院校、高級中等學校。

疾管署提醒，疫情雖明顯下降，整體氣候環境條件有利於防疫，仍須民眾持續共同配合各項防疫措施，才能保全防疫成果，民眾外出參加全國運動會等戶外活動時，務必加強個人防護措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會，才能有效阻斷登革熱疫情，保護自己和家人朋友的健康。