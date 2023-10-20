美制裁陸晶片是在演戲？日媒驚爆一大破口

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【中時新聞網 邱怡萱】美國全力防止大陸取得高科技晶片和設備，日前再度祭出新版晶片管制禁令，輝達、超微、英特爾等大廠的先進AI晶片產品，未來都不能銷往大陸，日媒則撰文揭密大陸的科技野心是如何逃脫美國出口管制。

根據《日經亞洲》報導，Semianalysis分析師狄倫·帕特爾（Dylan Patel）表示，美國只允許各種設備公司在獲得許可證的狀況下賣產品，他直指「美國發放許可證就像發放糖果一樣」。

值得關注的是，大陸仍是美國晶片設備製造商銷售的首要市場。全球前3大半導體設備製造商科林研發（Lam Research）的大陸收入仍持續成長，約占7月至9月銷售額的48%，比上一季的26%還高。美商科磊（KLA）在4月至6月這個季度，也約有30%的營收來自大陸。

此外，大陸也正在透過空殼公司、走私和利用舊機器等手段，繞過美國遏制其晶片野心的企圖。消息人士稱，美國的管制也有弱點，像是華為最近在5G領域有所突破，這家大陸科技巨頭仍然蓬勃發展。

報導提到，荷蘭和日本的晶片出口管制在很長一段時間內沒有生效，在此期間，大陸企業大舉購買了他們需要的任何東西。

而美國最新晶片管制要到11月17日才會生效，這意味著大陸企業再次有機會提前下訂備好庫存，這有助於緩解大陸晶片產業受到出口管制最嚴重的影響，至少在短期內是如此。