反詐騙系列三：詐騙手法大公開 專家解析假投資話

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隨著科技的發展，詐騙手法也不斷升級，內政部警政署刑事局警務正廖伊俐出席華南銀行、工商時報共同舉辦的「2023反詐騙論壇」時表示，過往詐騙案件，會請民眾透過ATM或臨櫃轉帳，但隨著銀行積極落實臨櫃關懷，詐騙集團轉而請民眾透過網路銀行設定約定轉帳，因此，詐騙集團不斷進步之下，民眾更需要提升自己的防詐知識。

分析近兩年來詐欺犯罪趨勢，廖伊俐指出，前五大詐欺案中，假投資詐騙金額與件數同步攀升，也因此她呼籲，即使自己帳戶金額不高，也千萬別將存摺提供給陌生人，以免淪為詐欺犯罪工具，不但讓自己的戶頭成為警示帳戶，甚至被指控為詐欺共犯。

廖伊俐表示，根據警政署分類，假冒公務機構、解除分期付款設定、假網拍、猜猜我是誰、假投資、假求職等六大高發詐騙手法，是國人比較常見的詐騙種類。尤其是疫情期間，假投資詐騙甚為猖獗。

廖伊俐說明假投資詐騙套路，通常以「我是XX理財大師」、「好久不見，你是不是忘記聯絡我了」等等為由，要求民眾加入投資群組，不少人基於好奇心而加入 。實際上，群組成員多數為同夥的臨時演員，每天都會分享知名財經專家、財經主播帶進帶出，賺了多少錢。

然而，這些名人或是獲利畫面均是竄改過的假頁面，受害民眾每天被洗腦之下，不少人決定先投入少許資金試水溫，一開始本利均可領回；待民眾覺得有利可圖，再投入更大筆資金進去，再想要領回本利，詐騙集團便會謊稱「系統關閉」或是「必須再投入一筆錢，才能領出錢」，此時民眾才會警醒是否遇上了投資詐騙。

也因此，政府2022年成立打詐國家隊，2023年通過「新世代打詐策略行動綱領1.5版」，以識詐、堵詐、阻詐、懲詐等各面向，大家一起來進行反詐騙。