台股第四季反彈契機出現 關鍵看二點

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國慶連假期間中東衝突升高，國際股市短線偏向震盪，20日台股盤中震盪百點，不過，國泰投信20日指出，台股第四季出現二大反彈契機，一是近期美聯準會官員釋放鴿派訊號，市場預期11月可能暫停升息，二是AI供應鏈第四季業績將顯著提升，在基本面行情帶動下台股可望迎來反彈契機。

國泰投信指出，以色列和巴勒斯坦爆發50年來最大衝突，投資人受到國際利空因素衝擊，投資心態相對保守。不過，觀察過去以巴類似衝突發生多次，對全球股債影響有限。

統計2000年以來較嚴重的6次衝突，爆發後1個月、3個月、6個月的全球股債表現，平均價格變動幅度在5.5％以內，顯示過往衝突事件整體來說對全球股債市的影響不大，加上兩國皆非石油生產大國，在衝突未擴大的情況下，預期對油價及國際股市影響有限。不過後續仍需持續關注沙國的態度、是否將伊朗捲入衝突，以及衝突的持續期間。

國泰投信認為，本次中東地緣政治緊張，使避險買盤進駐美債市場，加上美國聯準會官員認為近期美國長債殖利率大增，金融情勢緊縮可能已發揮額外升息的效果，聯準會官員陸續釋出鴿派談話，暗示11月利率會議可能繼續暫停升息。依照過往經驗，停止升息通常有利股市長線走勢，如過去兩次2006年6月和2018年12月美國停止升息後6個月，台灣加權指數上漲16.7％及10.3％，在停止升息後12個月台股亦有亮眼漲幅。

展望後市，美股超級財報周即將開始，台股重量級權值股亦將陸續舉辦法說會，後續行情將聚焦基本面，且隨10月傳統電子銷售旺季到來，AI伺服器進入交貨高峰，出貨將開始放量，加上蘋果新機買氣優於市場預期，預計AI供應鏈、PC、手機與消費性電子等，都會陸續在營收上有所表現，有望增添台股動能。

國泰投信指出，短線國際紛爭若未再擴大，預期指數有機會呈現量縮築底，且隨著第四季起AI供應鏈業績將顯著提升，待戰爭議題消散後，台股可望迎來反彈契機。