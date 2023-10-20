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「新業有藝市」10／28臺中文學館58攤市集

  • 工商時報 王妙琴
2023年「新業有藝市」市集活動，10/28(六)二度登場於歷史建築-臺中文學館，被濃濃綠意包圍的古樸日式建築，迎來小食、文創、音樂、互動體驗。圖/業者提供
2023年「新業有藝市」市集活動，10/28(六)二度登場於歷史建築-臺中文學館，被濃濃綠意包圍的古樸日式建築，迎來小食、文創、音樂、互動體驗。圖/業者提供

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涼爽的秋日午後，最適合外出走走！10月28日週六歡迎到臺中文學館來，「小森旅集—新業有藝市」即將熱鬧展開，繼去年廣受佳評，今年再次閃耀登場，2023「小森旅集」活動概念，源自文學公園自然環境的特點，佔地1863坪的公園，擁有上百棵大小樹木，綠意中更錯落著日據時代樸質優雅的木造建築，猶如一座都市中的森林小秘境。

新業建設與臺中文學館的緣分深厚，園區內的格子書席與貓咪書席，是由新業設計、整建，並由同仁擔任侍書人每周前往整理書籍，至今已六年，希望藉著書冊文字傳遞書香文化，新業作為建築人，同時也是台中人，感恩成為臺中文學館的企業認養人，期許以自身的專業，持續為文化之都台中更添內涵。

台中市文化局副局長曾能汀(左)與新業建設榮譽董事長穆椿松於台中文學館充滿綠意的書席前合影。圖/業者提供
台中市文化局副局長曾能汀(左)與新業建設榮譽董事長穆椿松於台中文學館充滿綠意的書席前合影。圖/業者提供

2023「小森旅集—新業有藝市」將於10月28日週六，中午12時到下午5時在臺中文學館舉行，活動包括音樂表演、蕨類苔球、植物昆蟲DIY、森林秘境拍照區、小食攤位和文創商品超過50攤以上，充滿趣味和知性的感動體驗。同時與財團法人瑪利亞社會福利基金會「瑪利MAMA・手作麵包」攜手合作公益攤位，將歡樂與愛分享給更多人。

現場LIVE音樂派對，新業建設邀請社區住戶與市民，一起來場都會森林裡的秘境輕旅行。圖/業者提供
現場LIVE音樂派對，新業建設邀請社區住戶與市民，一起來場都會森林裡的秘境輕旅行。圖/業者提供

不僅有「新業有藝市」這樣的大型年度活動，新業建設每月會舉辦多樣的家族活動。2023年邀請到旅英國際藝術家-優席夫、聆聽大自然的金曲音樂製作人-吳金黛、全民大劇團等，舉辦中大型講座與表演；還有「海廢玩藝術」的親子活動、品嘗在地手工傳承的糕餅、醬香、乳酪、茶湯等…每年多達近20場的家族活動，讓住戶感受到「家入新業」的美好。

超過50攤的經典鹹食、甜食、各式手工藝、DIY體驗、贈書活動，等您「藝」起來探索。圖/業者提供
超過50攤的經典鹹食、甜食、各式手工藝、DIY體驗、贈書活動，等您「藝」起來探索。圖/業者提供

來自日式文化的「蕨類苔球DIY」，充滿綠意古都的午后，打造獨一無二的療育苔球吧！圖/業者提供
來自日式文化的「蕨類苔球DIY」，充滿綠意古都的午后，打造獨一無二的療育苔球吧！圖/業者提供

新業建設立業20年來，不僅在建築品質上精進，也厚植生活美學的軟實力，今年度推出14期重劃新案「新業 大塊藏硯」，與國際大師攜手擘劃建築精品，沙鹿推出的「新業 微丘森鄰」，六個月銷售八成的佳績，是客戶對品牌實力的肯定，新業也將全力以赴，實現客戶對美好生活的期待。

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