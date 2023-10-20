營利事業對政黨及擬參選人捐款超限 不得列報捐贈費用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大選在即，財政部國稅局表示，營利事業對合於政治獻金法規定政黨、政治團體及擬參選人的捐贈，於辦理營利事業所得稅結算申報時，得以不超過所得額10％，其總額不超過新台幣50萬元範圍內，列報捐贈費用。但違反政治獻金法每年捐贈總額規定之限制者，則不適用前揭規定而不得列報捐贈費用。

依政治獻金法第17條及第18條規定，營利事業對政黨、政治團體及擬參選人定有每年捐贈總額限制，其對同一政黨、政治團體每年捐贈總額不得超過300萬元；對不同政黨、政治團體每年捐贈總額不得超過600萬元；對同一（組）擬參選人每年捐贈總額不得超過100萬元；對不同擬參選人每年捐贈總額不得超過200萬元。

國稅局表示，營利事業如違反前揭規定，依政治獻金法第19條第3項第2款及營利事業所得稅查核準則第79條第1款第3目規定，不得列報捐贈費用。

舉例說明，甲公司108年度捐贈費用帳載結算金額為300萬元，因超過前揭50萬元可列支限額之規定，於辦理營利事業所得稅結算申報時，自行依法調整列報捐贈費用50萬元。惟經查核發現甲公司帳列捐贈費用300萬元，係對不同擬參選人之捐贈，因已違反政治獻金法對不同擬參選人每年捐贈總額不得超過200萬元之規定，尚不得列報捐贈費用，案經核定調減捐贈費用50萬元及補稅10萬元。

國稅局呼籲，營利事業於申報捐贈費用時，應注意政治獻金法相關規定，以免申報錯誤遭調整補稅。