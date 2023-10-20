大陸專家解讀2022年「中國創新指數」 推動高品質發展

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大陸國家統計局社科文司《中國創新指數研究》課題組進一步完善中國創新指數編制方法，發布測算結果，社科文司首席統計師李胤20日解讀，中國創新指數走勢表明，中國創新發展水準持續提升，創新環境明顯優化，創新投入穩步提高，創新產出大幅增加，創新成效進一步顯現，推動高品質發展的支撐引領作用不斷增強。

從測算結果看，2022年中國創新指數達到155.7，自2015年以來年均增長6.5％；其中，享受加計扣除減免稅企業所占比重指數、每萬名研發（R＆D）人員高價值發明專利擁有量指數、擁有註冊商標企業所占比重指數等3個指標指數，年均增速實現10％以上增長。

與2021年相比，中國創新指數增長5.9％，其中，理工類畢業生占適齡人口比重指數、享受加計扣除減免稅企業所占比重指數、每萬人R＆D人員全時當量指數、每萬名R＆D人員高價值發明專利擁有量指數、技術市場成交合同平均金額指數等5個指標指數當年增速實現10％以上的增長。

一、 創新環境明顯優化，創新環境指數年均增長7.0％ ： 2022年，中國創新環境指數為160.4，比2021年增長5.7％，2015年以來年均增長7.0％。 加計扣除減免稅政策力度持續加大。研發費用加計扣除比例不斷提高，研發費用歸集範圍不斷擴大，研發費用核算管理制度不斷完善。2022年，規模以上工業企業中加計扣除減免政策受惠企業達11.5萬家，是2015年的7.9倍；占有R＆D活動企業的比例為65.7％，比2015年高46.0個百分點；享受政策相當於減免稅額達2994.3億元（人民幣，下同），是2015年的6.7倍。

理工類畢業生較快增加。理工類畢業生是科技創新的潛在資源，是《歐洲創新記分牌》等國際主流創新評價體系中的重要監測指標。2022年，中國大陸理工農醫類本科以上畢業生人數達277.1萬人，較2015年增加72.3萬人，增幅達35.3％。

二、創新投入穩步提高，創新投入指數年均增長5.6％：

2022年，中國大陸創新投入指數為146.7，比2021年增長7.0％，2015年以來年均增長5.6％。

R＆D投入保持穩步較快增長。2022年，中國大陸R＆D經費投入達3兆0782.9億元，比上年增長10.1％，連續7年保持兩位數增長，投入總量穩居世界第二；2015年以來的平均增速為11.7％，快於美國（8.0％）、德國（4.1％）、日本（0.6％）等發達國家同期增速。R＆D經費投入強度（R＆D經費與GDP之比）為2.54％，比2015年提高0.48個百分點，呈現穩步提升態勢。其中基礎研究經費為2023.5億元，2015年以來年均增長16.0％；占R＆D經費比重為6.57％，比2015年提高1.52個百分點。R＆D人員全時當量達635.4萬人年，2015年以來年均增長7.8％，創新人力資源穩居全球第一。

企業創新主體地位進一步鞏固。2022年，中國大陸企業R＆D經費達2兆3878.6億元，2015年以來年均增速為11.9％，7年間企業R＆D經費對全社會R＆D經費增長的貢獻達78.2％。其中，規模以上工業企業R＆D經費為19361.8億元，年均增長9.9％；在規模以上工業企業中，有17.6萬家企業開展了R＆D活動，占比為37.3％，比2015年提高18.1個百分點；有26.9萬家企業開展了技術創新活動，占比為57.1％，比2016年提高18.9個百分點。

三、創新產出大幅增加，創新產出指數年均增長9.4％： 2022年，中國創新產出指數為187.5，比2021年增長9.2％，2015年以來年均增長9.4％。

2022年，中國大陸全年發明專利授權數為79.8萬件，是2015年的2.2倍；截至2022年底，境內有效發明專利328萬件，是2015年的3.8倍；高價值發明專利擁有量132.4萬件，是2015年的3.9倍；每萬人高價值發明專利擁有量9.4件，比2015年多6.9件，是2015年的3.8倍。2022年發表科技論文214.7萬篇，比2015年增長30.9％。企業品牌建設不斷推進，截至2022年底，規模以上工業企業中共有7.4萬家企業擁有註冊商標，是2015年的2.7倍；共擁有註冊商標137萬件，是2015年的3.2倍。

技術市場迅速發展壯大。2022年，中國大陸技術市場成交合同金額達4兆7791億元，是2015年的4.9倍，年均增速達25.3％，技術市場發展迅速，技術交易活力持續增強；成交合同平均金額為618.7萬元，比2015年增加298.4萬元，科技成果轉移轉化的品質與效率不斷提升。

四、創新成效進一步顯現，創新成效指數年均增長3.6％： 2022年，中國大陸創新成效指數為128.2，比2021年增長0.7％，2015年以來年均增長3.6％。

新產品銷售繼續穩步較快增長。2022年，中國大陸規模以上工業企業實現新產品銷售收入32.8兆元，2015年以來年均增速為11.7％；占營業收入的24.6％，比2015年提高11.0個百分點。其中，達到國際市場新產品水準的產品銷售收入為3.5兆元，達到國內市場新產品水準的產品銷售收入為9.9兆元，分別比2016年增長60.9％和77.8％。

「三新」經濟注入新活力。2022年，中國大陸「三新」經濟增加值為21兆0084億元，2015年以來年均增速為10.9％（未扣除價格因素，下同），比同期GDP現價增速高2.5個百分點；相當於GDP的比重為17.36％，比2015年提高2.6個百分點。以新產業、新業態、新商業模式為代表的新興經濟不斷發展，已成為帶動經濟轉型升級、增強經濟活力的重要力量。