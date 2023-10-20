亞洲人好發「肢端黑色素癌」苦無標靶藥 國衛院找到關鍵分子

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黑色素皮膚癌好發於白人，大約5成患者帶有BRAF基因突變，目前已有標靶藥物可治療，但亞洲人致病原因和白人不同，常見的是手掌、腳底部位的「肢端黑色素癌」，目前仍未找到有效的治療標靶，治療恐面臨困境。國家衛生研究院團隊進行台日跨國研究，找出可調控癌細胞惡化的關鍵分子機制，並建立台灣本土細胞株，可望為肢端黑色素癌治療帶來新契機。

國衛院癌症研究所助研究員沈哲宏指出，由於歐美等白人族裔的身體防護力不如有色人種，當皮膚接受陽光照射，可能造成DNA損傷，長期可能產生基因突變，導致癌症發生。目前已知近5成黑色素皮膚癌患者帶有BRAF基因突變，已有標靶藥物針對該基因突變做治療。

然而，在亞洲人身上較常發生肢端黑色素癌，主要發生在手指、腳掌、指甲等部位，由於不易發現，許多病患就診時已經是三、四期，病灶轉移而無法切除，且亞洲患者不常見BRAF基因突變，代表目前沒有適合的標靶藥物，中晚期患者僅適用化療或放療，治療面臨困難。

沈哲宏團隊和高雄醫學大學、日本九州大學合作進行肢端黑色素癌研究，成功解開TRPM1調控癌細胞惡化的關鍵分子機制，並提出可能的治療策略。該研究已於今年1月發表於知名國際期刊《Journal of Advanced Research》。

沈哲宏說明，台日雙方共收案87名受試者，分析癌組織檢體發現，瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1表達越高，癌症分期較差、腫瘤較厚，且較容易發生遠端轉移，導致病人存活綠顯著下降；進一步談討其作用機轉，發現TRPM1會增加細胞鈣離子濃度，活化鈣離子訊號傳遞激酶CaMKII，進而活化下游蛋白激酶B（AKT）的訊息傳導路徑，促進細胞惡性化。

為了找到壓制CaMKII的方式，研究團隊透過高醫找到一名TRPMA表現量很高、CaMKII活性高的患者，透過細胞分離術建立本土細胞株，並且在細胞實驗中找到一款小分子化合物KN93，由於結構和CaMKII相似，可以擔任競爭角色，壓制CaMKII活性，進而壓制下游的AKT，達到抑制細胞侵襲的效果；小鼠實驗也顯示，隨著KN93劑量增加，可以明顯看到CaMKII被壓制。

國衛院癌症研究所長劉柯俊表示，西方人和亞洲人罹患黑色素癌的原因差異大，西方藥廠較少著力在肢端黑色素癌，因此留下更多研究空間，亞洲藥廠藥物開發競爭優勢大。這項研究對於亞洲人種的癌症防治和治療有很大的重要性，「這是一個開端，後面還有很多工作可以做」，將和院內外單位持續合作，以此研究結果作為肢端黑色素癌治療的參考。