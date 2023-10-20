反詐騙系列四：華銀反詐五大招 打造金融防護網

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防範詐騙案件發生，銀行及警方是第一線最佳守門員，華南銀行總經理黃俊智出席華南銀行與工商時報共同舉辦的「2023反詐騙論壇」時表示，第一線防詐、阻詐的工作越到位，反詐騙就會越成功，也因此，華銀透過五大防詐機制，守護客戶資產。

黃俊智指出，華銀五大防詐機制包括防杜人頭帳戶、臨櫃關懷提問、建立預警機制、網路銀行及ATM管控機制、獎勵措施。舉例來說，華銀內部訂定積極獎勵措施，包括年度敘獎及即時獎勵，並於公開場合表揚，以激勵行員積極關懷攔阻詐騙。

同時，華銀亦訂定防詐、阻詐的標準作業流程(SOP)，包括關懷提問情境話術，以及行員若已落實關懷提問後，客戶仍堅持匯款將協請警員到場等等。

此外，華銀也加入「鷹眼識詐聯盟」，黃俊智表示，華銀與其他12家金融機構聯手刑事局加入鷹眼識詐聯盟，規劃運用AI技術由系統自動監控，期以提高偵測異常帳戶的準確率，並且降低人工審查作業。

因防詐到位，華銀攔阻金額逐年快速成長，今年截至八月底，已經成功攔阻188件詐騙案件，阻詐金額高達1.7億元，展現極佳成效，因而被譽為「被詐騙集團拒絕往來的銀行」。

黃俊智表示，金融機構扮演第一線防堵角色，因此，防詐、阻詐是華銀的社會責任，也是執行國家政策的重要任務。展望未來，華銀將持續投入更多的心力與人力，做好客戶關懷及防詐阻詐工作，成為國人最佳的防詐守門員。