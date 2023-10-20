南山產為弱勢族群 推出首張火災不便微型保單

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南山產險率先與屏東縣政府合作，為弱勢族群推出火災不便費用的微型保單，南山產表示，未來將火災不便費用保險納入微型保險中，當不幸遭逢火災時可作急難事故救助，讓弱勢保障更多元化。

南山產物表示，金管會在今年8月核准南山產險試辦火災不便費用保險的微型保單，為業界首張財產保險微型保單。南山產險20日透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，屏東縣成為全台第一個將縣內低收入戶及中低收入戶納保之縣市，預計將有逾4萬位符合條件的縣民，皆能在無須負擔任何保費的情況下，獲得此項保障。

南山產險說，保戶的居住處所若不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，南山產物將給付每人定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次。

推出這張保單的初衷，南山產險表示，源自民國110年10月高雄市鹽埕區發生的「城中城」大樓火災事件。該場大火當時釀成重大死傷，後續更發現大樓裡的住戶，有許多獨居長輩、失智、身心障礙及經濟弱勢者，在日常生活都成問題的狀況下，根本無餘力投保任何保險，在120戶的套房中僅9戶有投保住宅火災保險。當時，南山人壽在災難發生後啟動關懷措施，動員在地通訊處與義工夥伴探視，無論是保戶或非保戶皆提供慰問金。

在該災難之後，南山也思考火災往往造成人們的財產付之一炬，迫切需要一筆急難救濟助金解決像是基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，因此有了催生財產保險微型保單的念頭。