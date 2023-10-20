還有5429萬顆過期進口蛋待銷毀 農業部堆化肥再花4446萬

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據農業部公布指出，截至10月4日為止，共專案進口1.5億餘顆雞蛋，其中耗損及到期達5622萬顆，包括已銷毀的193萬顆及5429萬顆待銷毀，中央畜產會今天公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，以最低標決標、並採複數決標並訂有底價，預算達4446萬元、全數由農業部補助，並擬銷毀3420公噸（約5700萬顆）的雞蛋。

依招標資訊指出，廠商登記或設立證明證件（影本），包括具備或能提供處理過期雞蛋之合法堆肥場，或政府立案之全國性堆肥資源回收再利用之相關產業團體等；2.處理量能以自有合法堆肥場或配合之合法堆肥場之許可證上原料名稱及數量（公噸／月）為基準。

而投標廠商須額外檢附文件包括主管機關所核發的「合格堆肥場營運許可證」以供查驗資格；如為「全國性堆肥資源回收再利用相關產業團體」投標，須檢附內政部依法核准設立之登記證明文件、章程（內容須與本採購案相關）、所屬會員有意願配合處理「禽畜糞堆肥場營運許可證」以供查驗資格；農業部核發「禽畜糞堆肥場營運許可證」投標收受過期進口蛋及其他原料總量，不得超過許可證登載每月最大處理量等要求。

依採購網指出，該標案今天公開招標，將在11月13日截止投標、11月14 日開標。