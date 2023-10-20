陳揆：台灣明年經濟成長一定優於今年

行政院長陳建仁20日指出，我國上半年經濟確實較為疲軟，仍期待在民間消費的支撐還有AI新應用的持續擴展，加上國內半導體與回台廠商的投資動能帶動下，「明年台灣的經濟成長一定會優於今年」。

陳建仁20日出席「2023台灣企業升級轉型論壇」開幕式致詞表示，雖然根據標普最新預測，今年全球經濟成長由去年的3.1％降到2.6％，因為受到了全球通膨還有連續升息的影響，而我國上半年的經濟，大家也都很清楚，確實較為疲軟，是產業持續因應因為經濟形勢所調整庫存的關係，但是我們仍然期待在民間消費的支撐還有AI新應用的持續擴展，加上國內半導體與回台廠商的投資動能的帶動下，明年台灣的經濟成長，根據我們的估計，一定是會優於今年。

那為什麼在2020到2022年，台灣三年累積的經濟成長率，會成為世界第一呢？陳建仁說，那是因為有台灣企業家，在疫情控制很好的情況下，我們的經濟還是有很好的發展，當然其中也有轉單的效應，加上整個社會在相對的穩定情況下正常上班正常上課。他強調，台灣的企業很厲害，在疫情期間，都有很好的防疫的措施，超前部署不是只有在經濟上，甚至在防疫上，這就是台灣成功的一個重要的關鍵，企業在跨領域的領域上也是可以超前部署。

陳建仁說，六大核心戰略的產業工作，希望能夠改善台灣佔最大部分的中小企業的體質，讓傳統的產業能夠升級再造。製造業、科技、醫療和健康領域，都希望朝向智慧化跟低碳化。

陳建仁也說，不瞞大家說，生成式AI崛起以後，讓我們對產業智慧化有了全新的想像，所以行政院在今年也核定了台灣AI行動2.0方案，從產業端出發來深耕AI技術、發展AI產業，協助產業導入AI，帶動我國整體產業轉型，所以升級乘上轉型是很重要，一定要馬上掌握最新的契機，才有辦法提升競爭力，還有它的附加價值。

陳建仁說，全世界都充滿了無限的挑戰，美中科技戰的持續加溫，加上俄烏戰爭，還有最近的以巴戰爭，都沒有停息，全國供應鏈依然在不穩定的狀態，這個時候我們真的是面臨了很複雜而且多變的國際產經的情勢。因此他呼籲，一定要公私協力合作，才能夠持續進行研發創新跟升級轉型的重要工作。