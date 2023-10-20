《國際政治》全球湧現挺巴勒斯坦活動 歐洲這兩國卻強力壓制

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】目前全球有數以萬計的群眾走上街頭和進行抗議活動，表達對巴勒斯坦人的支持，但是德國和法國卻禁止所有這類的活動。這兩個國家同時擁有歐盟最大的猶太人和穆斯林社群，最近一直在壓制親巴勒斯坦的團體。

政府部門表示，抑制這些活動是要防止群眾失序和阻止反猶太主義。

但是巴勒斯坦支持者說，他們覺得自己遭到阻擋，無法公開地表達對加薩民眾的支持。

法國內政部長Gerald Darmanin在上周下達禁令，禁止支持巴勒斯坦的抗議活動，主要是擔憂會引起公眾的失序。自10月7日以來，巴黎市已經禁止了九場這樣的活動。巴黎警方自12日以來，已經開出827張罰單，逮捕了43人。

在德國，柏林警方則批准了兩場親巴勒斯坦的抗議活動，因為這兩場都是靜默守夜活動。但是還有至少七場活動到警方拒絕許可，並且至少有190名民眾在抗議中遭到拘留。

柏林是估有3萬名巴勒斯坦人，為中東以外最大的海外僑民社群，人們對加薩的衝突也顯得特別的擔憂。

法國和德國政府都表示，他們需要保護猶太人社群，因為自從哈瑪斯發動攻擊以來，反猶太的暴力事件正在增加。而哈瑪斯是被歐盟定義為恐怖組織。

在德國，相關抗議問題尤其顯得尖銳，因為納粹德國在二戰期間屠殺了數百萬的猶太人。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)上週在國會上表示：「我們的歷史，我們對大屠殺的責任，使我們時時刻刻都有義務去捍衛以色列的生存和安全」。

法國內政部長說，自7日以來，法國發生了327件反猶太行動，183人因反猶太主義而被逮捕。

人權觀察(Human Rights Watch)的副主任Benjamin Ward說，人權法並不允許政府以籠統的擔心暴力為理由，去禁止抗議活動。

其實在哈馬斯襲擊以色列之前，德國就已經在管制了親巴勒斯坦的示威活動，德國官方以公共安全為由，禁止了幾項活動。

其它歐洲國家，匈牙利和奧地利也阻止了支持巴勒斯坦活動的進行，但是在歐洲其它地區，這種大型的集會幾乎沒有受到任何限制。