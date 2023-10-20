樂天銀行出手搶客 祭出新戶「雙10％」超高定存

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樂天國際銀行祭出高利搶市！20日宣布全新活動，只要10月1日後開戶的新戶，可享「雙10％」超高定存和繳費現金回饋，包括1個月存款1,0000元定存10％年利率，以及首3個月使用樂天帳戶繳費享現金回饋10％。另，樂天也宣布，7天期存款額度無上限類活存1.6％優惠利率，周周續存即可周周領息。

樂天銀行表示，針對新戶短天期優惠存款，只要10月1日後開戶的新戶，只要存款7天享有存額無上限，就可以領到以年利率1.6％計付的優惠利息。相較於活儲每月領息，7天期的「類活存」，只要周周期滿再續存，不但讓民眾可「周周領息」，還可在活動期間內享受無上限的資金一率到底，都是1.6％年利率。

樂天認為，靈活存款方案，讓客戶在定存與活儲間又多了新選項，比一般活儲牌告利率高，又比定存來得靈活，每周領息後再決定要動用或是續存，是最適合上班族與投資人士的資金存放選擇。

此外，樂天也推出雙10％的新戶禮活動，包括1個月存款1,0000元定存10％年利率，以及首3個月使用樂天帳戶繳費享現金回饋10％（每人每月回饋金額上限100元，活動期間總回饋上限300元）；若登入樂天國際銀行APP還可先領取登入禮現金300元，加起來新戶可領到超過600元的現金。

若非新戶，也能參加「樂天好朋友專案」，年底前推薦好友成功開立樂天帳戶，並在10日內登入APP，就能幫自己賺獎金100元，好友也能拿500元。