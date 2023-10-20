台灣農業機械暨資材展今盛大開展 估四天展期吸35萬參觀人潮

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由台灣農機公會主辦的「第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，今（20）日起至23日於嘉義縣政府前廣場對面盛大登場！今日上午舉辦的開幕式，包括嘉義縣長翁章梁、農糧署副署長姚志旺、第15屆台灣農機公會理事長林瑞峰等人到場參與，現場熱鬧滾滾，吸引大批民眾前來共襄盛舉。

台灣國際農業機械暨資材展已邁入第17屆，本次吸引國內外近200家業者參展，共700個攤位，為全台最專業的農機展，讓全台農友近距離了解各種新式農機！翁章梁表示，去年第16屆吸引超過35萬人次參觀、帶動約6億元商機，今年有望突破35萬人次、續創佳績！

農業處說明，今年農機展規劃多元農機、智能農機、創新農機及農特產四大展示區，從手持型到大型農機具，都是目前最進步、最有效率的農業機具，另外延續去年受歡迎的無人機操作示範區，增加農機操作示範區，民眾可以現場觀摩農機操作性能及特性，藉由動、靜態展示並行，展現台灣農機實力。

本次於創新及智能農機展示區有由農糧署規劃展出「111-114年全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化中程計畫」成果展，讓農民了解短期葉菜、鳳梨、甘藷等作物從田間種植、栽培管理到收穫調製等一貫化省工機械進程，也安排台大、興大、屏科大及嘉義大學等四所大學設計的農機操作及安全培訓課程，歡迎有興趣的民眾可以現場洽詢。另該區也特別規劃明道大學VR虛擬實境操作大型曳引機的體驗，讓學習更深入、更有趣！

在創新農機展示區有廠商推出新型大型農機具，如UC101自動入料履帶式樹枝粉碎機，採用高剛性鋼材圓筒滾刀粉碎結構進行樹枝粉碎；適用於玉米、黑豆、紅豆、大豆、棉花、花生、油葵、蘿蔔等多種雜糧作物的真空播種機以及最新機型的EG5 20L 農用無人機，1顆電池作業1甲地，20公升大水箱容量噴灑面積可達五分地，具有可連續作業、減少替換作業等優點。

活動期間，除展現新型農機外，特別邀請台灣國寶藝人黃西田於22日下午3點，在活動舞台舉辦見面會，與在場民眾共同見證台灣農機發展的進步與美好。