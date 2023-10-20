桃園萬聖城明天開城！ 這4天鄰近國小可停放機車

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2023桃園萬聖城明天將在桃園藝文廣場盛大展開，為期11天是歷年最長的萬聖節活動，疫情解封後市府擴大舉辦萬聖城，打造多項主題活動，首日晚間邀請多組藝人於變裝音樂派對演出，更推出6座全新的裝置藝術供民眾拍照。考量現場恐會湧現參觀人潮，觀旅局也貼心安排4天將開放鄰近的國小供民眾停放機車，放心遊玩。

觀旅局長周柏吟表示，桃園萬聖城將從21日起熱鬧展開至31日，這次推出6座全新必拍裝置藝術，還有過去幾屆萬聖城大受好評的「科學怪人的瘋狂實驗室」、「拜金蜘蛛怪怪樹」、「巨耳詛咒兔」與「月光光實驗所」等裝置藝術也將再次現身萬聖城。

首日晚間「萬聖變裝音樂派對」請到鼓鼓呂思緯、Kimberley陳芳語、白安、柏霖PoLin、洪暐哲、ALL IN 5、李宗霖和阿夫等8組藝人熱情開唱。22日、29日分別有親子界偶像天團MOMO家族和YOYO家族的哥哥姐姐帶動跳，28日有萬聖變裝大賽、變裝電音派對，29日則有萬聖踩街大遊行，大手拉小手群魔出籠覓食去。

桃園藝文廣場28日至29日將舉行「啡嚐搗蛋」市集，化身魔幻廚房，推出萬聖城獨家開發造型餐飲，黑白小精靈燒賣、搞怪南瓜饅頭、木乃伊流沙包、魔鬼奶茶、莓果氣泡飲「女巫奇幻世界」等暗黑美食，帶來豐富的味蕾及視覺饗宴。31日晚間7點萬聖節最不能錯過的活動Trick or treat討糖趣，歡迎大家呼朋引伴變裝上街討糖吃。

周柏吟說，今年萬聖城首度結合AR濾鏡，推出4款桃園萬聖城專屬Web AR濾鏡，瞬間化身「阿財吸血鬼」、「泡泡糖女巫」或「麵麵木乃伊」，另也可以藉由「QQ南瓜球」AR互動遊戲，大口吃下最Q南瓜球，挑戰你的吃貨指數。活動期間只要掃描現場裝置的Qrcode，便能領取得每日限量盲盒，開啟盲盒獲得萬聖城原創角色NFT，共有6款萬聖城NFT。

萬聖節期間，桃園的住宿也有推出相關優惠，周柏吟說明，桃園旅宿業者響應「桃園萬聖城X光輝國慶月」推出住宿優惠方案，盼吸引民眾到桃園留宿及旅遊，優惠情報可至桃園觀光導覽網查詢。高鐵飯店聯票玩桃園萬聖城，合作飯店訂房加購高鐵票更可享65折起優惠，可至萬聖城會場服務台出示票根，兌換限量小禮物及萬聖城乖乖。

觀旅局提醒，桃園萬聖城於10月21日至10月31日熱鬧展開，平日下午5點至晚間10點、假日中午12點至晚間10點，歡迎民眾扮裝入場玩樂，由於假日會場周邊停車空間有限，10月21、22、28、29等4日將開放同安國小、慈文國小供機車停放，或可將汽機車輛停放於「新永和市場停車場」轉乘免費接駁車，再次鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具前往會場。