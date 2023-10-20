杭州亞運電競中華隊獲2銀2銅 新北趁勢推免費電競講座

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今年杭州亞運首次將電競列為正式比賽項目，中華隊選手不負眾望，拿下2銀2銅的好成績，成功掀起全台民眾對電子競技的熱潮，新北趁勢規劃3場免費的電競講座，分別為10月27「Esports Angel 電競新女力」、10月28日「電競產業重要角色 營運商與職業隊」及11月2日「校園電競教育」，全面推廣產業趨勢與新知。

新北市經發局長何怡明表示，新北市近年來積極推動電競產業發展，除了以「培育電競產業人才」、「打造電競產業交流空間」及「推廣電競產業發展」3大策略落實政策目標，今年度更結合A（Animation動畫）、C（Comic漫畫）、G（Game遊戲）及E（e-Sports電競），全方位布局產業聚落，提升電競產業國際競爭力。

經發局補充，10月27日登場的女性電競專題講座「Esports Angel 電競新女力」，由Acer宏碁Predator大學電競人才養成講堂講師，深入探討女性在電競產業投入與執行的策略與挑戰；10月28日「電競產業重要角色 營運商與職業隊」則邀請遊戲營運商及DCG職業電競戰隊現身說法，揭密產業觀點及未來發展；最後於11月2日壓軸登場的線上講座「校園電競教育」，邀請能仁家商及台北海洋科技大學代表，分享校園電競甘苦談，講述幫助學生兼顧學業及電競夢想的心路歷程。