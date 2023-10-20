IC設計嗨 達發雪恥 這檔特斯拉概念股崩了 15檔登頂

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台股今（20日）開低後震盪趨堅，盤中一度跌逾180點，失守16,300點關卡，各大類股普遍走跌，其中車電、AI概念股賣壓沉重，而法說釋出利多消息的台積電則逆勢抗跌，成為大盤指數支撐。台股今日收盤小跌12.01點，跌幅0.07％，以16,440.72點作收，成交量2,772.28億元。

電子權值股台積電（2330）上漲10元，漲幅達1.83％，收在556元，另一方面，聯發科（2454）則小跌2元，跌幅0.24％，聯電（3231）下跌0.6 元，跌幅1.22％。

高價股漲跌互見，緯穎（6669）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）漲幅在2～4％之間，旭隼（6409）延續昨日跌勢，大跌6.45％，力旺（3529）、信驊（5274）跌幅也在2％以上。

AI指標股均收黑，廣達（2382）跌勢明顯，跌幅1.92％，技嘉（2376）、緯創（3231）跌勢收斂，跌幅在1％以內。

受AI賣壓波及，PCB三雄僅欣興（3037）小漲收紅，景碩（3189）、南電（8046）同步收黑，同族群定穎（3715）、健鼎（3044）、敬鵬（2355）也有賣壓，其中定穎大跌3.77％。

半導體類股方面，IC設計股揚智（3041）連三日亮燈漲停，並留下長紅下影線，封測廠菱生（2369）也跟進衝上漲停板，並順利站上五日線。半導體設備商辛耘（3583）也大漲逾半根漲停，漲幅6.04％。

電腦周邊類股方面，全友（2305）、科嘉-KY（5215）連袂亮燈漲停，倫飛（2364）也大漲8.86％。

特斯拉概念股華孚（6235）摜殺跌停版，此前，美國電動車大廠特斯拉公布上季財報失色，執行長馬斯克（Elon Musk）警告高利率恐削弱電動車需求，美股電動車類股19日股價崩跌，特斯拉大跌9.3％。

汽車傳動系統製造大廠倉佑（1568）在外資連三日買超敲進後，仍繼續帶量衝高，早盤一度衝上漲停，惟後續無力打開，終場上漲3.3元，漲幅9.31％，以38.75元作收，刷新2021年4月以來新高。

老牌板金廠瑞利（1512）與岱宇國際（1598）簽訂戰略合作協議，將進行運動器材及電輔車（E-bike）領域合作，瑞利股價受此消息激勵，強勢攻上漲停，而岱宇漲幅也有1.25％。

而昨日掛牌首日慘遭滑鐵盧的達發（6526），今日達發「雪恥」成功，早盤股價一路攻堅，終場大漲21.5元，漲幅5.18％，以436.5元作收，收復上市承銷價。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計巨鎧精密-創、菱生、基亞、佑華共15檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類股及玻璃類股表現亮眼，漲幅分別為1.27％、0.59％，電纜類股、汽車類股表現疲軟，下挫2.05％、1.84％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾9％共11檔，其中9檔漲停，收盤漲幅前十名依序為巨鎧精密-創（2254）、菱生（2369）、力特（3051）、全友（2305）、科嘉-KY（5215）、中視（9928）、揚智（3041）、嘉威（3557）、瑞利（1512）、三晃（1721）。

上市跌幅逾4.3％共11檔，1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為華孚（6235）、旭隼（6409）、百達-KY（2236）、迅杰（6243）、寶徠（1805）、中華（2204）、威盛（2388）、神基（3005）、喬山（1736）、遠雄港（5607）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、廣達（2382）、緯創（3231）、定穎投控（3715）、新光金（2888）、元大高股息（0056）、長榮航（2618）、京元電子（2449）、開發金（2883）、中信金（2891）。

上櫃漲幅逾7％共12檔，前6檔漲停，收盤漲幅前十名依序為基亞（3176）、佑華（8024）、合世（1781）、亞矽（6113）、兆遠（4944）、昇華（4806）、智捷（8176）、常珵（8097）、益鈞環科*-新（6912）、宏觀（6568）。

上櫃跌幅逾5.8％共10檔，2檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為福華（8085）、通訊-KY（6404）、大略-KY（4804）、雙喜（5516）、宏太-KY（2924）、驊宏資（6148）、新零售（3085）、今展科（6432）、博士旺（3555）、上詮（3363）。

上櫃成交量前10名個股依序為笙泉（3122）、台燿（6274）、前鼎（4908）、創威（6530）、威剛（3260）、萬國通（9950）、茂迪（6244）、萬潤（6187）、光洋科（1785）、上詮（3363）。