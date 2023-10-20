反詐騙系列五：打詐四部曲 電信業扮演識詐、堵詐先鋒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

政府反詐騙有四大行動綱領，包括識詐(教育宣導)、堵詐(電信網路面)、阻詐(贓款流向面)及跟懲詐(偵查打擊面)，台灣大哥大資訊長蔡祈岩出席華南銀行、工商時報共同舉辦的「2023反詐騙論壇」時表示，電信業於識詐、堵詐扮演重要角色，也因此，該公司積極配合政府打擊詐欺策略行動，同時更善用科技偵防，主動偵測偽冒網站。

蔡祈岩舉例，識詐方面，台灣大哥大配合政府發送防詐騙提醒簡訊，同時也針對客戶提供全民通報詐騙訊息平台。堵詐方面，除了攔截詐騙簡訊、境外詐騙電話、惡意詐騙網址之外，也會針對詐騙門號停斷話，或是對於疑涉詐騙VPN業者停止續約。以台灣大哥大而言，每個月攔阻的詐騙電話高達37萬通，簡訊有11.2萬則，以及4,711筆惡意網站。

為了落實個資保護，蔡祈岩表示，台灣大哥大與企業合作推出安心Call服務，無論是網路購物、叫車，均不會提供用戶真實號碼給予電商、外送、叫車等平台業者，而是透過替身號碼，雙方進行聯絡與完成交易，以確保用戶個資不會外洩。

同時台灣大哥大也運用科技偵防，蔡祈岩指出，網站是詐騙者接觸受害人最重要的媒介，因此，該公司投入大量的人力及物力，研發反詐戰警，透過全年無休的資料中心及大量服務器，每天從全球數萬個新網站及網頁中，主動偵測找出偽冒網站，從源頭阻斷詐騙行為。