調查：第4季8成7企業徵才創新高 餐飲旅宿最缺工

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疫後缺工潮持續，企業求才若渴。1111人力銀行表示，第4季有高達8成7的企業招募徵才，創10年同期新高；求職網站資料顯示，目前有66.8萬個工作機會，年增4%，開缺最多的產業依序為餐飲旅宿、一般服務與資訊科技業。

1111人力銀行今天發布「企業第4季徵才調查」指出，多數企業對於第4季的業績仍然保守以對，有將近5成的企業認為景氣比去年同期差，另有4成5認為景氣持平，只有6.1%看好景氣。

不過調查發現，儘管企業看淡景氣，仍有高達8成7的企業在第4季開缺徵才，創下10年來同期新高；人力銀行資料庫顯示，目前網站上的工作機會數高達66.8萬個，年增4%。

其中，人才缺口最大的產業為餐飲旅宿業，有超過14萬個工作機會，其次是一般服務業與資訊科技業。

進一步詢問企業徵才原因，比例最高的是補足流失人力66.6%，例行性徵才31.1%、業務量增加24.3%、配合旺季需求13.8%以及提前搶才8.7%。

至於企業主需求的職務類型，調查指出，以基層人才最為匱乏，占73.1%，其次為中階技術人才46.3%；企業需求的人力類型則以完整填補人力缺口的全職人員為主。

人力銀行表示，第4季為企業規劃明年度預算、薪資的時刻。為了吸納人才，4成8的企業表示，有意以加薪的方式搶才，其中3成企業將採取全面調薪的方式，有意願加薪的企業平均調薪幅度4%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，疫後餐飲旅宿業一直呈現缺工缺才的狀態，有餐飲業者縮短營業時間、減少門市等措施解決人才不足的問題，旅宿業者也以延後入房因應人力調度瓶頸，甚至出現有客人不敢接的窘境。

曾仲葳分析，第4季因為接近年底，上班族要等著領年終、分紅，一直以來都是整年度中徵才意願較低的時段，但今年一反常態，有高達8成7的企業開缺徵才，創下10年第4季徵才比例的新高，顯見缺工的狀況已經影響到企業正常營運，才會讓企業選擇在景氣不明的狀況下，仍然持續開缺。

1111人力銀行表示，「企業第4季徵才調查」問卷調查期間自10月5日至10月19日，針對人力銀行的企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數730份。