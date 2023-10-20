PMC推EOG眼控溝通輔具逢大師生有感體驗

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在經濟部產業技術司科技專案，精機中心應用科專核心技術開發EOG眼控型溝通輔具，協助漸凍人、腦性麻痺小孩、肌肉萎縮患者、脊椎損傷者等重度身心障礙者，透過眨眼就能向照護者傳達照護需求，讓愛持續傳遞。

在經濟部產業技術司科技專案支持下，精機中心應用科專核心技術開發EOG眼控型溝通輔具，協助漸凍人、腦性麻痺小孩、肌肉萎縮患者、脊椎損傷者等重度身心障礙者，透過眨眼就能向照護者傳達照護需求，今(20)日，結合逢甲大學自動控制工程學系、中華民國運動神經元疾病病友協會(漸凍人協會) 舉辦體驗漸凍，讓愛轉動活動，學生聽完漸凍病友分享的生命講座後，有機會親身體驗及操作EOG眼控溝通輔具，透過做中學的有感體驗，期許學生未來能把同理心灌注在開發輔具產品上，讓愛持續傳遞。

根據國建署統計資料，台灣目前每年新增漸凍症患者約100多位，平均每3天就會新增1位，病患人數攀升，讓國內的醫療、照護、財務備受考驗，由於大部分病友意識都相當清楚，只是無法將大腦的命令傳達以控制肢體做出動作反應，因此財團法人精密研究發展中心開發EOG眼控型溝通輔具，運用電極貼片感應患者眨眼的次數與頻率，透過訊號感測分析技術判別病友需求，使照護者能提供最妥適的照顧。

漸凍病患因為運動神經元漸進性退化，在眨眼動作上因為每個人在產生的物理訊號均不相同，所以EOG眼控型溝通輔具需依照患者的特性調整靈敏度，活動當天，精機中心派出技術開發工程師到場進行技術指導，逢甲大學自動控制系林宸生教授率領68名學生分組體驗，學生一人貼上電極貼片擔任患者的角色，其他組員直接操作輔具並依實際患者調整輔具感測參數，一步步調整EOG眼控溝通輔具靈敏度，透過做中學的實地操作，體驗到技術開發需多點同理心，思考要更周全，才能研製出更貼近人心的輔具。

精密機械研究發展中心曹凱傑副理表示，工程師在開發產品的過程中，往往追求著技術的精進，卻忽略好的產品技術還是要回歸到「以人為本」的使用者需求，透過漸凍病友生命講座的分享，學生有機會深入理解漸凍疾病的歷程與可能產生狀況，加上實地體驗感受病患的不便與需求，在輔具技術開發上將會更「有感」，期待透過這次的活動灑下愛的種子，未來學生進到職場上擔任工程師時，技術開發能夠更有溫度。官網www.pmc.org.tw、大肚山傳奇粉絲專頁查詢。