怒轟華府軍援以色列「短視」！美高官辭職全說了

【中時新聞網 吳映璠】負責監督武器轉讓的美國國務院高階官員保羅(Josh Paul)18日宣布辭職,抗議美國軍援以色列,以應對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的攻擊,他發文砲轟拜登政府的決定「短視、不公正」,他也受訪表示,軍援以色列的情況與其他例子不同,因為國會會開出「空白支票」,政府內部沒有興趣對此議題進行辯論。

以色列與哈瑪斯的衝突至今釀成超過5000人喪命,美國總統拜登19日宣布將向國會遞交緊急預算請求,提供資金支持以色列及烏克蘭等重要夥伴,多家美媒近日報導,拜登考慮要求國會通過高達1000億美元的預算追加法案。

綜合英國《衛報》(The Guardian)、《紐約時報》(New York Times)報導,美國國務院政治軍事事務局(Bureau of Political-Military Affairs)主管保羅18日在社群平台領英(LinkedIn)發文宣布請辭,抗議拜登政府軍援以色列。

保羅在長達2頁的文件中痛批,華府「急著」提供以色列武器的決定「短視、具破壞性、不公正,而且與我們公開擁護的價值背道而馳」。

他譴責哈瑪斯對以色列的攻擊,「但我內心深信,以色列正在採取的反應,以及美國所支持的反應以及占領的現況,只會對以色列及巴勒斯坦人帶來更多、更深刻的痛苦」,他砲轟華府軍援以色列的行為是「知識破產」(intellectual bankruptcy)。知識破產指的是不再真誠地辯論議題,反而倚賴謊言、扭曲事實。

他在文中提到,過去11年來,自己因為職位做出許多「道德妥協」,他早就做好了一旦造成的傷害多過益處時就離開的心理準備,如今軍援以色列一事已到了自己的臨界點,「我害怕我們正在重蹈過去數十年來犯下的同樣錯誤,而我拒絕成為其中一員」。

保羅也接受美國「全國公共電台」(NPR)、美國公共電視台(PBS)專訪,進一步說明反對華府軍援以色列的原因。

他說11年來多次為了他認定正確的事來奮鬥,包括就轉讓武器給一些「不道德國家」的議題進行辯論,他解釋政府內部關切武器轉讓給不道德國家的人會盡其所能影響政策走向,包括國會會進行辯論,甚至投票反對,但軍援以色列的情況不同,「國會會開出空白支票,沒有興趣進行辯論,政府內部沒有真正的辯論」。

美國「全國公共電台」指出,儘管美國國會中的極左派對支持以色列存在分歧,但至少短期內,整個美國國會在支持以色列方面不太可能有異議。

「我們似乎從未問過巴勒斯坦人的權利」,保羅說外界似乎未考慮巴勒斯坦人的村莊也被侵略、被轟炸,「我認為我們應該平等看待這個問題」。

