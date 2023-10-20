反詐騙系列六：反詐騙動起來 專家提出五大建言

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詐騙案件層出不窮，台灣付出許多社會成本，除了財物損失之外，人際間的信賴度也逐漸降低，也因此，多位專家出席華南銀行、工商時報共同舉辦之「2023反詐騙論壇」時提出五大建言，政府與全民一起反詐騙，守護自己的資產安全，同時也重拾台灣社會人與人之間的信賴感。

一是從源頭阻詐，金管會銀行局主任秘書侯立洋指出，人頭帳戶越來越多，必須從源頭防制，例如於存摺上宣導人頭帳戶的可能刑責。此外，金融機構加入鷹眼識詐聯盟，也有助於偵測人頭帳戶及異常交易，盡量從源頭阻斷著手，可以增加詐騙犯罪困難度，有效防止詐騙案件發生。

二是多聊多請教，華南銀行總經理黃俊智指出，觀察很多詐騙案例，詐騙者均是告訴受害人別聲張，不要跟家人朋友提起，如此一來，受騙機率將提高。因此，鼓勵民眾如果遇到可疑事件，多與家人溝通，甚至請教銀行，可以讓詐騙成功機率少一點。

三是善用科技偵辦，台灣大哥大資訊長蔡祈岩認為，與20年前相較，台灣治安進步很多，犯罪率大為降低，破案率也提高，此與刑責加重及科技進步有關連，故建議可以加重詐騙刑責，達到遏阻效果，同時多多善用科技偵辦，將有助於降低詐騙行為。

工商時報社長陳國瑋也認為，除了加重刑責之外，仍要鼓勵從科技層面防詐，透過源頭控管，將有不錯之成效；同時，一遇到可疑情事，也建議與家人朋友多聊聊，對於反詐騙將有所助益。

四是一聽二掛三查證，內政部警政署刑事局警務正廖伊俐指出，詐騙集團手法不斷翻新，民眾也要強化自己的防詐免疫力，同時記得要秉持「一聽二掛三查證」原則，以防止被詐騙集團洗腦。

五是克服人性弱點，非凡財經主播劉祝華認為，詐騙成功多來自於心中的貪與怕，故建議先克服心中的恐懼及貪婪，以降低被詐騙的機率。