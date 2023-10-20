台股現階段盤面焦點 仍以選股為重

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Fed主席鮑爾暗示11月暫停升息，但仍需視經濟活動，不排除進一步升息動作，加上美國就業增長仍屬強健，使得美國十年期公債殖利率10月19日再彈升至16年以來高點，30年期公債殖利率同步躍升，加上公債發行量增加，以及投資人要求更高的溢價等，皆為推高殖利率主因，進而造成風險債市承壓。目前大盤尚待時間整理，盤面焦點在個股表現，可留意具營收利多題材且強勢族群。

日盛上選基金研究團隊表示，根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人最新預測，Fed在11月會議把利率維持在5.25％～5.5％的機率達97.6％，12月升息1碼至5.5％～5.75％的機率則有32.8％。根據統計，1990年以來美國國債收益率觸頂回落後，台股的1個月、3個月平均累計報酬率分別為3.9％、3.8％；同期間台灣科技股的平均累計報酬率分別為3.8％、11.3％，顯示利率敏感性愈高的族群，在殖利率回落時更容易獲得市場青睞。現階段盤面焦點仍以選股為重，並看好台股中長期表現。

日盛上選基金研究團隊指出，台灣出口成長在9月轉正，國發會認為整體經濟趨勢已經有好消息，預估景氣燈號於第四季將脫離藍燈。今年第四季出口也可望恢復正成長，增加經濟成長動能，整體經濟呈現谷底回溫，有望挹注股市動能。10月19日半導體龍頭廠法說公布Q3毛利率、營益率雙雙優於目標值，Q4美元營收優於市場預期，法說呈現中性偏多，因此，市場仍將先關注AI概念股的後續表現。建議投資人可藉由主動式台股基金在大盤回檔之際，透過基金積極找尋具潛力之優質題材股。