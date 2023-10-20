海嘯專家劉立方登「椰林講座」 勉台大學子：不怕失敗、踏出舒適圈

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台大今年新設置「椰林講座」，繼首場邀請到諾貝爾物理獎得主天野浩演講後，近日舉辦的第二場演講則邀請到具有中研院院士、美國國家工程院院士身分的國際知名海嘯科學家劉立方發表專題演講，他以「一位台大校友的學術生涯」為題，鼓勵學子不要害怕失敗，勇於踏出舒適圈，追求目標和理想。

劉立方長年致力於近岸波浪的水動力學研究，尤其在海嘯的模擬與理論解析，有著卓越成就，並曾多次於重大海嘯事件後組織災後調查。

劉立方在海洋與海岸工程領域的傑出貢獻與高度影響力，在2015年獲選為美國國家工程院院士、2016年獲選為中研院院士。他對學術教育和科學研究皆極具熱忱，曾擔任美國康乃爾工學院副院長與新加坡國立大學副校長，培育近30名的博士生並與學生們建立深厚的情誼，桃李滿天下。

劉立方在演講鼓勵年輕人不要害怕失敗，反而要勇於追逐夢想和目標，保持好奇心，與有經驗的人交流以獲得見識，並追求真正讓自己感興趣的職業。

劉立方說，在大學生涯中，無可避免會經歷高潮和低谷，但遇到來自不同背景的人可以加速自己的成長，充滿熱情的導師能激發自己的好奇心與靈感。台大提供一個靈活的環境，允許同學們冒險，犯錯，並發現真正的自己。

劉立方也勉勵台大學子，學問的旅程才剛剛開始，而路途是由自己塑造的，因此要永不停止的觀察、提問、追求真理。從事研究要做好時間管理的工作，且若是已經知道答案，就不是真正的研究，因此要保持對探求未知的熱情，並願意在必要時改變方向。

台大表示，「椰林講座」所邀請的講者，除了是具備國際聲望的學者或專家，亦或是台大講座教授、傑出校友、名譽博士以及傑出企業家等，針對全球重要議題或新興科技重點領域，由國際大師進行專題講座，與師生交流。每年預計舉辦6個場次，期盼藉由重量級貴賓的現身說法及經驗分享，帶給台大師生更多的啟發。