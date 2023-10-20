小森旅集「新業有藝市」10／28相約台中文學館

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涼爽的秋日午後，最適合外出走走！「小森旅集—新業有藝市」繼去年廣受好評後，今年再度閃耀登場，10月28日在台中文學館熱鬧展開！活動包括音樂表演、蕨類苔球、植物昆蟲DIY、森林秘境拍照區、小食攤位和文創商品超過50攤以上，充滿趣味和知性的感動體驗。

2023「小森旅集」活動概念，源自文學公園自然環境的特點，占地1863坪的公園，擁有上百棵大小樹木，綠意中更錯落著日據時代樸質優雅的木造建築，猶如一座都市中的森林小秘境。

新業建設與台中文學館的緣分深厚，園區內的格子書席與貓咪書席，是由新業設計、整建，並由員工擔任侍書人每周前往整理書籍，至今已六年，希望藉著書冊文字傳遞書香文化，新業作為建築人，同時也是台中人，感恩成為臺中文學館的企業認養人，期許以自身的專業，持續為文化之都台中更添內涵。

2023「小森旅集—新業有藝市」將於10月28日周六中午12時到下午5時，在台中文學館登場，活動包括音樂表演、蕨類苔球、植物昆蟲DIY、森林秘境拍照區、小食攤位和文創商品超過50攤以上；同時與財團法人瑪利亞社會福利基金會「瑪利MAMA・手作麵包」攜手合作公益攤位，將歡樂與愛分享給更多人。

不僅有「新業有藝市」這樣的大型年度活動，新業建設每月會舉辦多樣的家族活動。2023年邀請到旅英國際藝術家優席夫、聆聽大自然的金曲音樂製作人吳金黛、全民大劇團等，舉辦中大型講座與表演；還有「海廢玩藝術」的親子活動、品嘗在地手工傳承的糕餅、醬香、乳酪、茶湯等，每年近20場的家族活動，讓住戶感受到「家入新業」的美好。

新業建設創立20年，每年推案量從20-25億元，如今已大幅成長到40-60億元，員工人數從50人成長到90人，從中型建商晉升為中大型建商。抱持利潤分享的經營理念，新業建設已連續三年為員工加薪，今年加薪幅度達到10％，可說是幸褔企業。

新業名譽董事長穆椿松表示，新業今年在14期「美和段」推出二期預售案「新業大塊藏硯」，以及沙鹿區推出「新業微丘森鄰」預售案，目前沙鹿案銷售已達八成，單價在34-39萬元之間；14期新案銷售近五成，單價在55-60萬元之間，這也是客戶對品牌實力的肯定！

穆椿松透露，看好14期「美和段」的發展潛力，新業將持續在美和段整合土地，推出第三期新案，實現客戶對美好生活的期待。