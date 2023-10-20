情勢詭異 海外人民幣部位轉為搶手

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最新國際金融統計，人民幣的國際支付占比近月來持續上升，全球前五大貨幣的地位也愈見穩定，法國外貿銀行指出，今年第二季以來，人民幣在國際市場的需求增加，使得一度陷入停滯的人民幣國際化進程，獲得新的動力；更有甚者，2022年以來美國利率上升，導致美元借貸成本較高，許多債務人轉向離岸人民幣進行融資或再融資，人民幣在國際債務中的佔比因此大幅上升。

法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊也研究發現，在聯準會大幅升息和美元流動性持續收緊的衝擊下，人行向25個國家和貨幣當局發放的長期閒置人民幣互換額度，在最需要美元替代貨幣的現在，人民幣國際化似乎正在向前邁進。

然而，俄烏戰爭爆發以來，國際間猜測，中俄之間改採人民幣石油交易，帶動人民幣國際需求、拉升國際占比，法國外貿易表示，實情是人民幣石油交易占比似乎沒有相對增加，而且在某些領域，人民幣的國際使用仍然停滯甚至下降，例如人民幣在​​全球央行外匯存底的占比，以及外國投資者在中國境內債券和股票市場的占比。

人民幣在國際貨幣市場中，近2年呈現顯著貶值，法巴銀認為，這會導致投資方面面臨阻力，然而貿易結算以及私人和官方融資，對非G7（七國集團）貨幣不斷增長的需求，可能會繼續推動人民幣的國際使用。