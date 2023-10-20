國城亞灣豪宅定潮公設完成 每坪售價全面進入5字頭

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國城建設聯手五大國際團隊打造的高雄亞灣豪宅「定潮」，公共建設完成之後，20日首度對外公開，15樓以下產品幾乎已售罄，平均每坪開價45萬到55萬元，隨著公設完成，16樓以上住宅正式開賣，全面從5字頭起跳，每坪開價從55萬到80萬元，「早買的，都賺到了」。

根據實價登錄資料顯示，國城「定潮」已揭露逾70筆交易，目前最高單價及總價為36樓，總面積182.28坪，毛胚戶以總價9,288萬元成交，拆算車位後每坪單價52.4萬元，今年中也揭露一筆11樓、總面積114.42坪，含裝修總價5,698萬元、單價52.1萬元交易。

國城建設副總經理許鳳仙20日表示，地上41層、地下4層的「定潮」，全案規劃97坪到165坪產品，共計187戶住家、12戶店面，平均每坪開價45萬到55萬元的15樓以下樓層，目前幾近售罄，「只剩下幾戶而已」，高樓層擁有面海及遠眺中央山脈的絕佳視野，極具珍稀性，也是層峰人士偏愛的置產標的，隨著公共設施全面完工，16樓以上的樓層正式進入銷售階段，每坪售價將從5字頭起跳，每坪開價從55萬到80萬元。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，位於高雄亞灣特區的指標豪宅國城「定潮」，重金禮聘五大國際知名團隊聯手打造，包括新加坡豪宅推手SCDA操刀建築外觀、Aman集團御用設計師Jaya Ibrahim規劃頂級公設、日本現代山水大師枡野俊明設計庭園、澳洲TFB執手燈光設計、以及日商大林組全案營建管理技術服務，社區更引進兩間米其林星級餐廳Liberté、承Sho進駐，吸引企業主、自營商等高端人士的矚目。

洪嘉聰說，20日首度對外公開的「定潮」公設，在15及21樓規劃兩座挑空五層樓高的空中花園，並設有Sky Villa、Spa Villa等凌空景觀公設，以及全台豪宅中罕見的豪華宴會廳，可供住戶邀請名廚使用生鮮食材辦頂級盛宴。

此外，還有提供以新鮮食材料理的全日餐廳，位於2樓的空中花園也有設置戶外露臺區、品茗室等休憩場所，高樓層也規劃天際酒廊、雪茄室、健身中心、無邊際泳池，並比照專業級場域來設計，讓住戶享有媲美五星級飯店的公共空間。

他指出，「定潮」由裡至外皆由最高規格打造，除了建築團隊是南台灣絕無僅有外，空間設計上也有別於傳統豪宅給人豪奢繁複的印象，定潮承襲Aman酒店寧和、靜謐的氣質，而設計師Jaya Ibrahim為了讓整體更具一致性，堅持親自創作專屬圖騰並以水、孔雀、日本花格柵、木棉花等元素設計訂製軟裝物件，整棟建案內有超過百件原創家具。此外，大廳內的藝術品及裝置藝術選用台灣在地的藝術家，將國際與在地元素結合創新，更具獨特性。

國城建設特助洪士庭表示，當初為了邀請設計師Jaya Ibrahim規劃頂級公設，去信連絡時，對方回覆「只做六星級飯店的公設」，而且從頭到尾要一氣呵成，他說，這樣的態度與精神正是「定潮」需要的，因此，才能打造「定潮」獨一無二的客製化公共設施。

國城建設總栽洪平森與洪嘉聰、洪士庭三位父子，耗時12年精心擘劃，「定潮」終於在今年正式竣工落成，空中花園式的鏤空建築也開拓了亞灣區國際級豪宅的建築新視野，洪平森說，「定潮」除了開拓亞灣區國際級豪宅的建築新視野，更重要的是，國城就是要為高雄這塊土地，留下彌足珍貴的國際級建築，這是一個責任與使命。