數位部攜三大電信首演練救災通訊系統 明年起續建PPDR

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

數位發展部今（20）日與內政部消防署、三大電信業者合作進行首次「公共安全與救難應變（Public Protection and Disaster Relief, PPDR）」通訊系統演練，模擬當緊急狀況發生時，救災單位可藉由多核心網路共用公網技術，優先使用業者持續運作的電信基礎設施，確保救災單位優先通訊。

數位部說明，PPDR是一個寬頻通訊架構下的國家公共安全與救難應變通訊系統，目前美國與韓國已有此機制，國際上也有多個國家正在研議或規劃。數位部規劃的台版PPDR，透過政府主導建置核心網路，介接三大電信業者基地台，電信業者協助在重大緊急狀況發生時，將行動網路部分頻寬，劃撥給救災單位進行急難救助使用，救災單位使用特殊SIM卡，確保通訊專用優先。

數位部配合內政部消防署於南投縣竹山鎮舉行「112年災害防救科技成果展」活動，進行PPDR小規模演練，由數位部建置PPDR通訊系統，內政部消防署協調臺中市政府消防局第七救災救護大隊專責救護隊及台南市政府消防局義交通訊中隊，演練致災強震發生時，透過PPDR通訊使用「遠距醫療」、「無人機勘災」等新興科技，進行災難救助。

數位部指出，透過電信業者合作與基地台系統設定，救災單位可於連網壅塞、連網中斷的情況下，使用任一業者未毀損基地台，並享有保障頻寬，具有通訊優先性、穩定性、強韌性，爭取黃金救援時間。

為持續精進PPDR通訊系統，數位部說，已規劃於113至114年繼續辦理PPDR通訊系統建置計畫，於地方縣市擇點進行基地台介接，並對當地救災單位進行教育訓練，透過研析多機關使用PPDR網路可行性，研提行動通信PPDR網路部署機制及成本效益分析報告，強化重大災難時的通訊網路數位韌性，確保救災單位的優先通訊以強化救災能量。