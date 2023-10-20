Q4淡季卻創徵才十年新高 4成8企業有意加薪搶人

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內需復甦擴大缺工潮，致使今年第四季一反常態，在淡季卻有高達8成7的企業開缺徵才，創近10年同期新高，首要是為了補足流失人力；為了吸納人才，有高達4成8企業有意加薪搶才，有意願加薪的企業平均調薪4％。

根據1111人力銀行調查，多數企業對第四季業績保守以對，將近5成企業認為景氣比去年同期差，另有4成5認為景氣持平，只有6.1％看好景氣。儘管企業看淡景氣，卻沒有衝擊企業徵才意願，高達8成7的企業在第四季開缺徵才，創下10年來同期新高。

至於哪些產業在來年加薪的可能性最高？交叉分析發現，全面調薪占比最高的產業就是餐飲旅宿業及一般服務業，反映出這兩個產業人才難求的現況。

進一步詢問徵才原因，比例最高的是補足流失人力66.6％，其次為例行性徵才31.1％、業務量增加24.3％、配合旺季需求13.8％、提前搶才8.7％。

1111人力銀行資料庫顯示，目前網站上的工作機會數高達66.8萬個，年增4％，人才缺口最大的產業，依序是「餐飲旅宿業」，有超過14萬個工作機會數，其次是「一般服務業」與「資訊科技業」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，第四季接近年底，上班族等著領年終、分紅，一直以來是全年徵才意願較低的時段，但今年一反常態，有高達8成7的企業開缺徵才，創下近10年第四季徵才比例的新高，顯見缺工狀況已經影響到企業正常營運，才會讓企業選擇在景氣不明的狀況下，仍然持續開缺。

據經濟部統計，今年前八月餐飲業營業額6,836億元、年增23.5％，寫下同期新高，加上年底聚餐宴會需求增加，旺季效應對人才需求更高；另外，觀光旅館上半年整體住房率近6成，營業額284億，是去年同期的1.5倍，早已擺脫疫情陰霾，在年底節慶出遊意願帶動下，進一步推升餐飲旅宿業在年底前徵才的力道。

第四季也是企業規劃明年度預算、薪資的時刻，為吸納人才，4成8的企業有意加薪搶才，包括3成企業將採取全面調薪，有意願加薪的企業平均調幅4％，企業參考的調薪標準，除了考慮營運獲利38.7％佔比最高，其次為個人工作績效33.3％、員工年資25.2％、員工配合度18.0％。

還有高達84.3％的企業在調薪之外，還有績效獎金、紅包、年終、員工旅遊等方式，提高員工幸福感。