三大法人賣超102億 台股多空關注3因素

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外資賣超72億 三大法人10/20賣超台股102億元

外資等三大法人周五（10/20）合計賣超台股102.39億元。包括外資與陸資賣超72.56億元；投信法人力挺多方，買超30.52億元；自營商自行買賣部分係賣超28.54億元，避險部分係賣超31.8億元，合計單日賣超60.34億元。

（工商時報 數位編輯）

台股收跌12點力守16,400點 周線下挫341點

美股19日盡墨，台股今天盤中一度大跌超過百點，終場跌幅收斂，收在16440.72點、下挫12.01點；週線收黑，下跌341.85點。台積電收盤上漲新台幣10元撐盤，AI（人工智慧）指標股終場漲跌互見。

台股加權指數今天終場收在16440.72點，下挫12.01點，跌幅0.07%，成交值2772.28億元。

台積電19日召開法人說明會，看好3奈米需求強勁帶動，預估第4季營收可望持續成長，激勵台積電股價表現，尾盤收在今天高點556元，上漲10元，漲幅1.83%；半導體類股終場上漲1.27%。

另外，受到台積電持續積極擴充CoWoS先進封裝產能帶動，設備供應商今天成為市場資金追逐標的，辛耘、萬潤和弘塑分別上漲6.04%、0.75%、1.79%。

AI指標股收盤漲跌互見，緯創、廣達、技嘉分別下挫0.33%、1.92%、0.62%；緯穎、奇鋐、雙鴻在資金助攻下回神，終場分別上漲3.41%、3.18%、0.49%。

今天盤面上表現抗跌的族群，還有玻璃陶瓷、機電、紡織、百貨等類股，收盤分別上漲0.59%、0.42%、0.06%及0.09%。

（中央社）

盤後》量增小跌周線翻黑 關注3因素判多空

美股四大指數周四衝高回落齊收黑，亞股周五表現同步偏弱。台股早盤開低後在AI族群疲弱下，加權指數一度重挫180.91點至16271.82點，但隨後在逢低買盤敲進下跌勢收斂，午盤後一度翻紅小漲9.83點，櫃買指數開低挫跌1.41％後跌幅亦見收斂。

終場加權指數小跌12.01點、收於16440.72點，跌幅0.07％，成交量略增至2772.92億元。本周合計下跌341.85點或2.04％，周線終止連3紅。櫃買指數終場下跌0.69％、收於211.82點，成交量略增707.46億元。本周合計下跌2.06％，周線終止連2紅。

盤面各類股跌多漲少，早盤即相對強勢的半導體股尾盤急拉收漲近1％，成交量最大的電子股則開低走高、收漲0.3％，玻陶股漲逾0.5％、貿易百貨及紡纖股同步收紅。金融股跌逾0.8％，汽車股及電器電纜股齊跌近2％、鋼鐵及電子零組件股跌近1.5％，表現相對疲弱。

權值股同步偏弱，以日月光投控(3711)及台積電(2330)尾盤漲勢擴大，終場分別收漲2.16％及1.83％，鴻海(2317)持穩平盤表現較強勁。台達電(2308)跌逾2.5％、中鋼(2002)跌近2.5％、兆豐金(2886)跌逾2％，台化(1326)及廣達(2382)齊跌近2％，表現明顯偏弱。

元富投顧指出，就技術面觀察，台股加權指數日、周KD值交叉向下，然在16200低點附近頻頻收腳留下影線，顯示16200點附近有強勁支撐，處於箱型整理態勢。以中小型股為主的櫃買指數表現遜於大盤，顯示本土資金換股操作，區間以208～218來看待。

元富投顧認為，短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，台股未來將進入震盪整理格局，美公債殖利率創高及以巴衝突吸引避險資金，美元指數維持強勢格局，應留意外資與熱錢動向，並密切關注超級財報周、以巴衝突、聯準會利率決策態度作為盤勢多空參考。

（時報資訊 林資傑）