職務再設計其實可以很簡單 搶占用人先機靠這招

為協助雇主排除身心障礙、中高齡及高齡員工工作障礙，勞動部推動「職務再設計」服務，輔導並補助企業調整改善，以提升員工工作效能，面對缺工浪潮，企業應趁此調整用人觀念，增加多元人才參與，而身心障礙、中高齡及高齡人力是最好的生力軍，讓勞動部教你如何運用職務再設計，搶占用人先機。

「職務再設計」其實很簡單，也與每一位在職場工作的朋友都息息相關，如不同身高員工利用調整工作座椅高度，達到工作順手，或簡化工作流程以提升工作效率，這些都是職務再設計。因此當身心障礙、中高齡或高齡勞工面臨工作障礙時，其實只要經過調整或提供輔具，就可以達到工作效能的提升，如中高齡者因老花看不清楚時，可提供大尺寸電腦螢幕、放大鏡等，改善視力問題，又如聽力障礙朋友工作溝通時，可運用電話擴音設備、助聽器等，協助溝通順暢。為協助企業有效運用職務再設計，勞動部提供職務再設計服務，結合專家訪視諮詢輔導，協助雇主改善職場工作環境與工作條件，排除工作環境中障礙因素，改善經費還可以申請政府補助，每人每年最高10萬元。

美國是最早施行職務再設計的國家，而Job Accommodation Network（JAN，http：／／askjan.org／）是美國聯邦政府勞工部、學界、民間單位三方合作，提供外界免費專業諮詢及資訊的網站，JAN網站內容相當豐富，勞動部前已將網站協助95種態樣如阿茲海默症、老化、腦性麻痺、學習障礙、中風、眩暈等排除工作障礙內容進行翻譯。

今年更邀請陳俊翰博士針對JAN網站內關於提供雇主參考內容進行翻譯，陳俊翰博士罹患罕見疾病先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA），不但取得臺灣大學法律、會計雙學士，同時也是律師高考榜首，亦取得會計師執照，後赴美國深造取得哈佛大學法學碩士、密西根大學法學博士及紐約州律師資格。本次翻譯內容包含金融服務業、餐飲服務業、醫療保健業、製造及零售業等多樣化案例內容及相關實施方式。如律師助理中風後，慣用手虛弱及麻痺，提供單手鍵盤及語音辨識軟體，讓他可以繼續從事文書處理工作，網站案例均以淺顯易懂的方式引導雇主協助員工進行調整，排除工作障礙、提升效能。

勞動部表示，職務再設計服務並不只侷限於職場物理環境的硬體改善，也包括職場適應的服務措施，如視障員工面對新的工作場所時可以運用職場定向訓練、職場人力協助排除障礙，又面對多元人才需求，可配合其身心狀況，建立彈性工作，包括彈性工作時間、採取部分工時等。臺灣面臨人口高齡及少子化的衝擊，每一名勞動者都是彌足珍貴的，「職務再設計」可以協助職場勞工在工作上發揮所長及提升工作效能，也幫助企業穩定組織人力，達到雙贏的局面，呼籲企業雇主可以善用政府職務再設計服務資源，創造經營上的競爭優勢。

美國JAN網站相關職務再設計內容，未來將陸續在勞動部職務再設計官網上架，美國職務再設計相關案例、A到Z的95種障礙協助及更多職務再設計訊息都可至「職務再設計」網站（https：／／jobacmd.wda.gov.tw／DJOB_WEB／）查詢或撥打免付費客服專線0800-777-888諮詢。