進入流感季節！ 桃園增3重症案例 年齡均逾65歲

每年10月起進入流感季，依衛福部疾管署疫情監測資料顯示，10月1日至10月16日全國通報流感併發重症病例為54例，其中桃園市確診重症3例，均為65歲以上長者且未接種流感疫苗。衛生局呼籲符合資格的民眾儘速接種疫苗，以降低罹患流感後併發重症或死亡的風險。

衛生局副局長余依靜表示，桃園市目前有3例確診流感併發重症病例，分別為72歲男子、90歲男子及96歲男子，初期症狀多為咳嗽、多痰、發燒及呼吸急促，後續有血氧下降及肺炎等情形。余依靜說，今年流感疫苗開打至10月19日，已接種21萬8447劑公費流感疫苗，因完成流感疫苗接種後約2周才會產生免疫力，符合首波優先接種資格者，應把握機會及早接種疫苗。

余依靜說明，今年10月2日起開放醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護／長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦及6個月內嬰兒的父母、具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專一至三年級學生、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員接種公費流感疫苗，而11月1日起將再開放50至64歲民眾接種。 余依靜提醒，秋冬時節常是呼吸道傳染病流行的季節，且流感病毒容易透過人群接觸傳播，民眾參加聚會或活動時，務必勤洗手做好個人衛生防護及保持社交距離。此外如果有出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，以避免病情加重或傳染家人。