台塑5千人新總部進駐內湖 首日上班無塞車 交通局：下班才是考驗

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台塑集團於內湖T.CBD的新總部，20日上午正式迎來5000人進駐。附近民眾憂心是否對於內湖交通造成影響，因此上午交通局長與市警局內湖分局，都坐鎮現場關注交通狀況。據了解，相關局處單位從上個月起就持續觀察周邊車流量，雖然車流有增加，但直至今日上午都沒有造成塞車。交通局表示，會持續掌握車流狀況，且20日適逢周五，下班時的交通狀況才是考驗。

台塑集團於內湖設立新的總部大樓，據事前統計有近5000人從原本敦化北路的舊大樓遷移至新址。當地民眾也憂心，內湖交通問題有待解決，但現在卻又多了5000人進駐內湖，恐怕會加劇交通壅塞的狀況。對此北市交通局與市警局內湖分局，自9月19日起就進駐周邊觀察車流量，雖然有增加但並未造成塞車，車流狀況仍在掌控之中。

交通局表示，除了台塑集團自行開闢往返「松山車站-台北企業總部園區」的接駁車外，公車部分「南京幹線」也從20日起將尖峰時段班距從6分鐘縮短為5分鐘，並於11月7日起加開通勤專車，上下班各4班次，希望以此緩解壅塞。

而在20日上午5000人正式進駐這天，交通局長謝銘鴻與市警局內湖分局長涂國卿，也親赴現場關注交通狀況。據了解上午交通狀況還算穩定，車流量雖然有增加，但並未造成交通壅塞。交通局也直言，20日適逢周五，下班時的交通狀況才是考驗。

交通局表示，台塑集團日前有做過內部問卷，經查進駐新總部的5000人之中，有近4000人會搭乘大眾交通運輸工具，預計人潮最多的地方應落在南京三民捷運站的公車站，以及台塑企業總部附近的公車站。