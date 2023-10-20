特斯拉股價1原因崩近10％ 馬斯克身家蒸發160億美元

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【中時新聞網 吳美觀】特斯拉狂打降價策略，導致毛利率近乎腰斬，執行長馬斯克更示警，高利率持續衝擊市場需求，並坦言，電動皮卡Cybertruck「自掘墳墓」陷入難產困境，消息一出，特斯拉股價周五慘崩9.3%，收在220.11美元，市值一夕蒸發716億美元（約台幣2.3兆元），而馬斯克身家也縮水161億美元（約台幣5,200億元）。

特斯拉上季營收年增9％至233.5億美元，但因電動車均價較去年同期降價1萬美元，淨利僅18.5億美元，EPS經調整後為0.66美元，低於去年同期的1.05美元。受到降價衝擊，上季毛利率降至16.3％，與去年同期26.8％相較幾近腰斬。

特斯拉上季營收表現不佳，遜於市場預期，兩者落差創三年來最大。

CNBC報導，馬斯克18日在財報電話會議上示警，高利率環境已對買家造成影響，因為多數人用月付車貸來買車，壓低價格也是不得已。至於推動墨西哥超級工廠計畫，馬斯克也感到猶豫，如果經濟情勢嚴峻，他不想高速駛入充滿不確定的景況。

馬斯克透露Cybertruck最新生產進度，再度讓投資人失望。他直言，Cybertruck預計11月30日開始交車，至少要等12到18個月，才能對公司帶來獲利貢獻。

馬斯克表示，Cybertruck在設計上「自掘墳墓」，面臨大規模生產的挑戰，直到2025年，Cybertruck每年量產25萬輛都很難達標。

德意志銀行分析師指出，特斯拉上季獲利未達標，市場需求充滿變數，以及Cyber​​truck難產，因此對該公司明（2024）年營運感到憂心。

特斯拉19日股價暴跌9.3%至220.11美元，創下8月中旬以來新低，收盤市值來到6987億美元，較前一個交易日暴減716億美元。