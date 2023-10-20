陳秀芳｜大盤震盪劇烈 留意中小型股反彈契機

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昨日美股四大指數續跌，其中費半下跌1.34％，今日台股開低震盪走高，高低點震盪190點，由台積電（2330）撐盤，漲幅1.83％，貢獻大盤正點數83.07點，終場大盤下跌12.01點，收在16,440.72點，成交量能2,800億左右，周線終結連三紅。

今日台幣匯率來到32.368附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到72.8％，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為20.45％、9.72％，今天漲幅較大族群為半導體、玻璃陶瓷族群，漲幅1.27％、0.59％；表現相對弱勢族群為汽車、電器電纜族群，跌幅為1.84％、2.05％。

從技術面觀察，今日留了長下引線，月、季線為壓力情況下，持續區間震盪看法不變；OTC走勢較加權弱，跌幅0.69％，今日漲幅較大的族群為紡織纖維、綠能環保族群，漲幅為0.84％、0.44％；表現相對弱勢族群為觀光餐旅、光電族群，跌幅為1.16％、1.68％。

今日IC封測、半導體設備指標表現較為抗跌，IC封測的菱生（2369）攻上漲停、欣銓（3264）、華東（8110）以及日月光投控（3711）都有2％以上漲幅；而在半導體設備方面辛耘（3583）漲幅6.04％、均豪（5443）漲幅3.86％、家登（3680）亦有2.86％的漲勢，持續關注類股的延續力道。

台股隨著國際不確定因素干擾而下跌，索性台積電法說優於市場預期而撐住盤面，但短線空頭家數將來到過熱區，留意中小型股反彈契機。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。