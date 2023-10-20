漁電共生摸蛤仔 雲豹能源榮獲台灣國際智慧能源週永續創意獎

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繼去年以「源宇宙、打造零碳家園」為主題，打造吸睛度十足的沉浸式綠能主題廊道後，國內再生能源整合服務第一品牌雲豹能源（6869），今年再度驚艷業界，在永續、減碳、環保概念下，將漁電共生、光儲合一實景與充滿地方特色的漁村風情搬進展間，於再生能源年度盛會「2023台灣國際智慧能源週」會場打造「迷你漁電共生體驗區」，展現雲豹能源耕耘漁電共生的豐碩成果。「漁電共生・來趣漁村摸蛤仔」亦憑著創意十足的展場設計與規劃，榮獲「台灣國際智慧能源週」永續創意獎殊榮。

今年能源週，雲豹能源以「打造低碳永續家園」為宗旨，完整呈現團隊投入漁電共生開發、建造、並成功養殖收成的實績。以全台最大128MW漁電共生場域為原型，在攤位中營造純樸的漁村風，配合文蛤殼、天然織布、木棧板等增加南部在地風情，更將漁電共生場域採收之文蛤，每日產地直送，提供民眾藉由摸蛤仔尋寶活動，認識漁電共生永續經營型態。

雲豹能源總經理趙書閔說：「一直以來我們希望用淺顯易懂的方式推廣再生能源，這次透過讓參觀者玩摸蛤仔的遊戲，讓外界了解漁電共生不會改變漁民養殖型態，且把養殖權益回歸養殖戶，維持原養殖物種，以對環境影響最小的方式，推動再生能源。」

攤位上設置不同體驗關卡，「螢幕互動再生能源問答遊戲」、「猜猜百分之百再生塑膠袋任務」、「體驗時下最流行的拍貼機」，以及超高人氣的「摸蛤仔尋寶」，在漁電達人引導下，只要在池中摸到黃金文蛤，就能獲得漁電共生養殖文蛤一份。趣味十足的互動遊戲，湧進滿滿人潮排隊體驗，成功推廣漁電共生的成效，以及雲豹能源堅強的經營實力。

秉持永續、減碳精神，雲豹能源攤位揚棄一次性木作，將隔板、背板等耗材減到最低，採用可重複使用的鋁合金為主結構，並導入雲豹能源旗下台啤雲豹職籃隊意象，使用大量啤酒籃、木棧板等可重複使用之材料搭建牆面，成為展區最吸睛亮點，落實接近零廢棄物的策展目標。