苗栗風箏文化節登場 長72公尺客家菜串聯風箏升空迎賓

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苗栗市2023「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節，將在10月28、29日熱鬧登場，今年苗栗市風箏節主題以「宴客」為主題，20日上午苗栗市長邱鎮軍等，一同施放由風箏專家特別製作的72米長「宴客」客家菜串聯風箏，為活動揭開序幕，今年活動恢復邀請新加坡等國家風箏好手同台，精彩可期。

苗栗市長邱鎮軍表示，疫情緩解，國際旅遊恢復，因此今年特別以「宴客」為主題，熱情邀請國內外遊客到苗栗作客，客家人向來以好客聞名，宴客時總精心烹調美味佳餚款待來賓。所以今年風箏節本著客家人宴客的精神，除了邀請國內北中南最專業的風箏達人外，更邀請了日本、韓國、新加坡等國際團隊，一同展示澎湃、精彩的國際風箏表演。

其中，新加坡將帶來長達36米的巨龍風箏；韓國隊則演出瘋迷全球的Gangnam Style騎馬舞特技風箏；日本隊除了進行特技風箏表演外，還將與國內風箏隊共同放飛近20隻各式造型青蛙軟體風箏，象徵能帶來好運，此外還有鯨魚、鯊魚、變色龍等各式大型軟體風箏，以及串連風箏、特技風箏、六角風箏競賽及各式夜光風箏在空中飛翔，將在空中上演一場華麗絢爛的視覺盛宴。

市公所表示，除了精采風箏表演以外，今年特別策畫「風光之夜晚會」，邀請了推廣身體敲擊的趙偉竣JC魔法音樂學校、以肚皮為鼓的大衛莎韻文化藝術團，以及表演水管打擊樂的魏亞民，打造一場兼具視聽效果與肢體律動，風與身體對話的音樂饗宴。

此外，現場還有客家美食嘉年華、青創市集，以及好康活動讓民眾參與。活動當天在現場購買價值200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏一只，美食消費券還可至美食嘉年華區抵用消費品嚐美食。還有講客語送好禮、親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、藏書票拓印等活動以及免費接駁車服務。苗栗市河濱公園連續上演精采風箏秀，邀請民眾一同欣賞美麗的風箏、放飛紙鳶、品味美食，度過一個歡樂的假期。