超基因首亮相AABB年會 立志領航再生醫療國際合作

10月14至17日在美國田納西州納許維爾舉行的2023 AABB年會，聚集了全球血液和生物治療專家，獲取最新研究進展、創新的領域視角和廣大的技術資源。超基因生技首次參加本次年會，收穫來自世界各國關於血液及細胞儲存安全的心得，同時也將超基因對臍帶血幹細胞領域的貢獻及展望推廣出去，相信對未來發展再生醫療的國際合作帶來相當助益。

血液與生物治療促進協會 (AABB; Association for the Advancement of Blood & Biotherapies)，是全世界『血庫及輸血業務的標準指針』的最高認證組織，將輸血醫學及生物治療的發展視為組織目標。為期四天的AABB年會中，有超過100場關於血庫、輸血醫學和生物治療等關鍵主題講座。最重要的是，今年重新回到實體模式，與會者能夠與全球的同業面對面，重新建立長期合作關係。超基因生技在本次年會提出未來全球佈局的規劃，讓協會相當驚艷，表示協會的各項網絡都會全力支持，同時也邀請超基因參與明年的休士頓AABB年會，更邀請所屬RMT集團總裁於大會開幕式演講。

超基因生技 (RMT-Supercell) 同仁與大會開幕特別講座主講人合影。圖／超基因生技提供

超基因生技在9月時到邁阿密參加國際臍帶血協會 (CBA) 的年會CBA Connect 2023，這個月則在納許維爾參加AABB年會。CBA年會主要探討臍帶血的應用研究，以及採集、加工、儲存、管控等程序的現況與改善對策；而AABB年會包含整個血液的血庫儲存、輸血醫學與生物療法的技術研究交流。

超基因作為代表性生技公司，積極參與海外生醫領域峰會是接軌國際再生醫療產業的重要一步。以重度腦性麻痺的王小弟案例為例：王媽媽在生產時即選擇儲存臍帶血，之後透過美國杜克大學臍帶血教母Dr. Joanne Kurtzburg技術合作，進行全台首例自體臍帶血回輸治療腦麻，恢復得非常成功。王小弟現今已能說話、藉輔具行走及正常上學，也證明健康臍帶血幹細胞的妥善儲存，確實能發揮輔助治療的功用。超基因生技所屬RMT集團總裁石原智博表示，很多生技業者汲汲營營欲讓公司上市，但他並不在意上市上櫃，而是務實地希望受到病痛折磨的人，可以得到幫助。因此超基因串聯各國生技業者，打造強強聯手的合作模式，造福更多人群。

幹細胞在優良的細胞冷凍保存技術下，未來可用於治療器官及細胞早衰、增強免疫力，以及癌症與神經系統疾病。除了幹細胞儲存與擴增外，未來也將包含抗老化、提升免疫力、細胞大數據等方面。細胞大數據的建置，是為系統性與科學性治療的重要基礎，超基因對於上述方面均有具體的合作方案與布局。超基因生技一直以來相當重視參與國際活動，今年連續參加2場生醫領域的重要會議，更加強調了公司後續與各國發展再生醫療跨國合作的決心。AABB年會與CBA年會都是血液、細胞領域非常具指標性的峰會，未來超基因不只將持續在年會嶄露頭角，也會密切關注相關組織的其他推廣活動。