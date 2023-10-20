鄭文燦：我國離岸風電到當大人時期 不是較貴選擇

行政院副院長鄭文燦20日指出，我國的離岸風電已經是慢慢進入青少年，到要當大人的時期。他並強調，我們在亞洲國家裡走在前面，承擔了很多不確定的挑戰，但請大家放心，最終而言，風電不會是比較貴的選擇，而是一個可持續性的選擇。

鄭文燦20日出席「2023離岸風電高峰論壇」致詞時表示，台灣的風電產業，特別是離岸風電，從0到1、從無到有，目前前兩個階段有相當的時機，已經有三個風場併聯、約259支風機，陸續還在建設中，累積了相當多的經驗，當然這個經驗是寶貴的。風電其實是一個大尺度的經濟，所以牽涉的層面很廣，包括風電本身的開發商所需要具備的系統整合跟供應鏈整合的能力，以及跟在地的協調，跟必要的行政程序，也包含營運、融資、人才培養等。

鄭文燦說，針對大家現在關心的幾個問題，大概就做一個比較基本的方向的表達。首先，政府還是堅定地往能源轉型的方向走，畢竟淨零轉型是台灣無可迴避的挑戰，在這個立場上要堅定地讓綠能、綠電可以極大化，那當然有另外一個方向是有人主張核電極大化，那是另外一個方向；那在綠電極大化的方向底下，當然是在不缺電的前提底下，能夠用充分且可負擔的綠電來完成，主要包括太陽能跟風電。目標在2025年前，要達成20GW，其中風電目標5.6GW，2026年之後每一年要1.5GW，其實很辛苦，真的也還在學習曲線。

鄭文燦說，針對外界希望能夠建立起一個穩定的供應鏈，而且在成本可以負擔的範圍；以及面對包括亞洲、歐洲、美國大力投入風電的情況底下，我們自己的風場的建設當然不能夠斷鏈，也需要扶持具有競爭力的風電的產業。

鄭文燦強調，風電不是外資的專利，希望能夠讓民營還有國營的銀行都可以投入，現在預估起來，3之1、3之2的融資需求會到達大概8,000億元左右，政府希望建立起一套機制，讓風險可以管理、履約可以管理的方向，當然這需要累積經驗。

鄭文燦坦言，現在購電方的信評機制還沒有獲得國際認可，我們購電方的企業其實是很多的，那為了確保風場可以持續，國發會跟經濟部推動國家融資的保證制度，該保證制度是希望在企業購電的空窗期，可以由台電跟融資保證，讓風場可以降低風險，讓國家也扮演一個角色，這部分也可以帶動未來的融資方在投入風電能夠降低它判斷上的不確定性，而該保證也會到達20年，是解決融資的一個方法。

鄭文燦說，當然我們也希望開放直接投資，金管會對於私募基金、保險資金如何投入風電，現在也在做一些風險係數的調整，希望在投資跟融資方面也可以加強。

鄭文燦強調，台灣的風電已經是慢慢進入青少年、要當大人的時期，我們在亞洲國家裡走在前面，也承擔了很多不確定的挑戰。但他請大家放心，其實最終而言，風電不會是比較貴的選擇，而是一個可持續性的選擇。有很多對風電的誤會，未來我們需要透過公眾的溝通，讓社會上來支持能源轉型。

鄭文燦說，大尺度的投資需要很大的決心，遇到的困難要有能力解決，最後完成的時候，相信台灣在能源轉型上應該會寫下另外一個亮點。希望我們堅定完成能源轉型一步一步的目標，從現在慢慢走向未來。