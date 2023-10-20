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抵制日貨喊假的？中國人第三季仍「爆買」日本

中國竟然成為7月至9月份「訪日外國人消費」冠軍。圖／美聯社
中國竟然成為7月至9月份「訪日外國人消費」冠軍。圖／美聯社

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自從日本核災廢水排海後，中國再次爆發抵制日貨思潮，網路上一片「不買日本貨」的聲音，但根據日本政府公布數據，中國竟然成為7月至9月份「訪日外國人消費」冠軍。

香港雅虎財經報導，日本觀光廳最新公布今年第3季（7至9月）的訪日旅客消費數據，訪日外國人總消費達1.39兆日元，以中國大陸的消費力最強，達到2,827億日元，亦即人民幣138億元，佔總消費額20.3％，大幅超越排第二的台灣與第三的韓國。香港人亦愛到日本消費，消費排行第五，佔總消費額9.7％。

中國人向來愛到日本「爆買」消費，觀光廳報告對比疫情前的2019年同期數據，疫情前中國大陸訪日的消費額達到4,922億日元，佔總消費額高達41.7％。

實際遊客數字也呈現出相似趨勢，另一觀光廳報告顯示，9月份中國大陸的訪日客人數為32.5萬，排行第三，第一是韓國，9月入境日本旅遊日數57萬，第二是台灣，入境日本人數38.5萬；雖然今年中國曾經暫停過兩地旅遊，今年1至9月中國訪日人數也有159萬，依然比148萬人遊日的香港人多。

不過對比疫情前，中國人7至9月的遊日消費額，的確未見完全復甦。

報告亦揭示，中國人遊日消費，以購物費用最多，第二多是住宿，第三才是飲食，約560億日元。總體中國大陸個人遊訪日的人均消費，達到28萬日元，亦即平均每名中國人入境客都願意花上約人民幣13,700元，在日本消費。

由於核廢水是在8月底開始排海，7至9月的數字，未必能完全反映排核廢水事件的影響。要下定論核災廢水有沒有影響，或還需要觀察多一季數據。

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