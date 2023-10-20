清景麟攜手成大建築系 設計永續生態未來公園

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推廣環境永續不遺餘力的清景麟教育基金會，繼做出口碑的「森麟人」植樹造林活動後，持續投入「環境教育」，與各級學校合作，傳遞永續環境與生活理念。今年，清景麟教育基金會特別與國立成功大學建築系，進行產學合作，再造台南機場附近開放綠帶空間設計，邀請年輕學子設計未來世代的公園新樣貌，學生們融合設計、文化、生態和都市防洪措施，提出創意競圖與實體模型，展現六種不同於傳統的公園新想像。

清景麟教育基金會董事長林聰麟20日表示，這次學生們提出的概念，都跳脫了傳統一般大眾對公園的想像，擁有更多與環境、與生態共融的訴求，也可以看出年輕世代，對於公園的樣貌，具有追求更有機、永續的期待，清景麟基金會也將提供相關設計概念給台南市政府相關局處參考，期望有機會可以實際落實。

清景麟教育基金會執行長楊佩琪指出，此次由清景麟教育基金會認養的台南機場附近開放綠帶空間，就位於日本國寶級建築師隈研吾為清景麟建築團隊設計的「巴克禮PARK」住宅基地旁，是具有滯洪池設施的低密度運用公園。

她說，清景麟教育基金會呼應隈研吾建築師「負建築」的設計理念，以「活化綠地」、「生態永續」及「社區參與」為目標，與國立成功大學建築系共同進行「永續都市設計」課程，並透由王逸璇助理教授計畫主持，成功的跨系所合作，包含水利及工業設計等業界專家學者，共同設計課程引導學生們提出全面性的永續計畫，因應台灣的氣候，融合設計、文化、生態和都市防洪策略，同時，清景麟教育基金會也提供獎金鼓勵。學生團隊合作，具體的設計出對於未來公園的藍圖。

楊佩琪表示，這次競圖共有兩組作品並列第一，概念一「舞動的甘蔗公園」，從早期糖廠的甘蔗為靈感，打造遠看如同甘蔗園的光電路燈裝置，並在基地架構設置儲水設計，在乾旱時期能提供都市菜園澆灌，天熱時則提供灑水降溫機能，提升居民與環境的使用黏著度；當豪大雨時，滯洪池水位上升，居民還可以享受行走於水上浮橋的樂趣。概念二「公園即是島嶼」，則是提出有機生長的都市生態島，透過時間，讓大自然的生態自然演繹，自由有機的改變空間樣貌。