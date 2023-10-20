泓德能源獲得三大永續獎項

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

泓德能源（6873）今年連續獲得數個永續獎項，包含「TSAA 台灣永續行動獎」之「SDG7可負擔能源」銀獎與「CSR天下永續公民獎」。台灣國際智慧能源週中，泓德能源以「永續材質與應用」為方針規劃參展之軟硬體設備，並設計現場活動讓民眾認識再生能源與永續發展的重要性。

泓德能源展區裡，軟硬體設備「以租代買」或選擇可回收材質，並使用環保墨水與落實無紙化；設計現場有獎活動、透過 AI 互動裝置「TITAN Hello!」來鼓勵民眾接觸綠能產業知識、了解永續發展的現況與重要性。自2016年成立以來，泓德能源以「開發與生態兼顧、企業與社會共榮」原則，追求公司永續發展。除了持續多角化的經營、提供長期且穩定的再生能源、提升社會能源韌性、助攻國家2050淨零目標，泓德能源也導入溫室氣體盤查與TCFD以揭露氣候相關務風險，並自去年起為台北總部與台中辦公室轉供綠電；今年台北、台中各自達成RE90與RE70，將朝向「2025台北總部淨零、2030全台據點淨零」目標邁進。

位於台南七股「日運案場」在開發之初、建造之前，就自辦環社檢核評估對於環境、生態與社會可能造成的影響，並根據環團報告結果調整案場規劃，包含水位調節、空間管理、安全圍籬等等。此外保留6公頃土地以做為候鳥植息地與紅樹林植物保護區。泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源決定在台灣做漁電共生時，目標即是「再生能源發展」與「漁業養殖」雙贏，產業發展與自然生態共好。2023第三屆「TSAA台灣永續行動獎」之「SDG7可負擔能源」銀獎，即是肯定漁電共生的日運案場，於發展再生能源的同時兼顧在地民意、維護綠能生態，並且促進地方經濟發展的良好示範。

此外，為了平衡城鄉落差，泓德能源自2021年起成為美力台灣3D協會的唯一公益夥伴，贊助3D 電影車巡演計畫，當3D 電影車於全台偏鄉巡演的同時，以生動活潑的方式進行能源教育。並規劃短期內為至少20％案場所在地之周遭小學執行過能產教育專案，讓每個角落都有認識並支持再生能源的小種子。泓德能源董事長謝源一表示，他創立公司並致力推動再生能源普及化，就是希望未來的社會能永續發展，這個精神亦深化在公司日常營運中，「取之於社會、用之於社會，才是真正負責的永續企業。