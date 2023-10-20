《基金》雙高加持 「三杯雞」投等債ETF吃香

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【時報記者任珮云台北報導】近期受到國際情勢混亂影響，美債殖利率快速攀升使得金融情勢逐漸收緊，此舉也意味著聯準會不太需要再次升息來達成其目的。10年期美債殖利率已處於5%關卡上下，債券看起來已比其他風險性資產更具吸引力，其中又相對看好兼顧高殖利率與高信用評級的BBB級（諧音：三杯雞）投資等級債。

法人表示，依據各投信官網顯示，截至9月底為止，BBB評級債券ETF中，BBB評級債持有比重皆有到7成以上，其中又以凱基ESG BBB債15+(00890B)持有BBB評級債種標的99.55%最高，是BBB級ETF中純度最高者，當升息循環結束，受惠反彈幅度也可望最大。此外，訴求BBB評級的ETF還有元大投資級公司債(00720B)00725B、富邦全球投等債(00740B)、中信投資級公司債(00862B)，但其持有BBB評級債的比重都不及00890B。

凱基ESG BBB債15+(00890B)基金經理人劉書銘表示，回顧過去6次升息循環結束後各類債種平均報酬表現，持有3個月後BBB級投資等級債平均可提供6.4%報酬，優於美國公債的4.6%與美國投資等級公司債的6%；6個月後BBB級投等債平均可提供9.2%報酬，優於美國公債的7.1%與美國投等債的8.6%；12個月後BBB級投等債平均可提供15.2%報酬，優於美國公債的11.1%及美國投等債的14.4%。

劉書銘指出，相較更高評級債種，BBB級投資等級債不僅有相對豐厚利差提供更高殖利率；當利率開始反轉逐步回落，對利率更為敏感的長天期債，反彈幅度也可望較更高評級債種享有更多資本利得空間。因應國際情勢變化、利率維持高檔期間可能較預期為長，高信用品質搭配高殖利率的BBB級債券可提供穩健高利息收益，若搭配ESG投資流程檢驗企業發行的公司債，債信品質可望多一層保障，是追求債息與價差的投資人可以留意的投資方向。