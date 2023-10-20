V轉時刻到了？SCFI連2彈 法人：運價還有兩波等著漲

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本周最新SCFI出爐，船商控艙穩價策略奏效，本周續漲26.11點，收復900點至917.66點，周漲2.93%，運價連2周彈升。法人分析，達飛等海運巨頭11月起漲歐洲線運價，加上歐盟環保新規ETS明（2024）年元旦上路，馬士基等3大船商也擬徵附加費因應，接連醞釀兩波運價調漲，長榮陽明若順勢跟進，可替第4季的傳統淡季營運增添不少暖意。

業界表示，大陸十一長假後工廠復工，加上進入傳統海運淡季，新造船持續下水，都促使航商紛紛加大控艙力度穩價，包括慢速航行、減併班等，但以SCFI連2周走揚觀察，海運市況也愈趨明朗。

為替明年長約價談判暖身，赫伯羅特、達飛（CMA CGM）日前宣布11月起調高歐洲線運價，達飛每FEU（40呎櫃）漲至1800~1850美元，赫伯羅特漲至約1750美元，均較現貨大漲500~1000美元。

群益投顧分析，目前歐洲線處於虧損狀態，運價確實具備跌深反彈契機，但也提醒第4季為需求淡季，新船交付壓力較大，故調漲至損平點之上的機率不高、漲價持續性待觀察，後續將視船商是否能維持積極減艙的共識而定。

此外，歐盟傳出排放交易體系（ETS）明年元旦上路，馬士基、達飛、赫伯羅特等3巨頭，則相繼宣布開徵ETS附加費因應，粗估每TEU（20呎櫃）附加費為7~105歐元，長榮、陽明等國內船商是否跟調，尚未確定。

ETS主要是透過市場碳排放交易機制來減少溫室氣體排放量，預計2027年對海運航線的監管覆蓋率將達100%，隨國際環保法規逐趨嚴格，將逐步墊高船商的營運成本。

法人分析，初期可藉由附加費方式轉嫁至消費者，惟在產業結構不佳時，附加費恐難全額轉嫁，透過節能船或環保燃料降低溫室氣體排放量，將是航商最終努力目標，減碳策略也是影響中長期船商營運競爭力的關鍵因素。

凱基期貨認為，從10月初長榮法說提出保守看法觀察，短期海運景氣仍面臨運力供過於求的問題，第4季景氣保守看待，除非有重大事件發生，否則難扭轉供需失衡，盤面上則可觀察即將到來的幾個重要節日，包括大陸雙11與歐美感恩節、耶誕節等，或有機會在購物商機需求激勵下，帶動運價同步止跌回穩。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。