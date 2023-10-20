《國際政治》拜登全國演說 一要錢軍援、一要以色列「冷靜」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在結束出訪特拉維夫的閃電行程後，美國總統拜登周四晚間發表全國演說，除了透露將要求國會撥款為以色列提供軍援，也呼籲以色列「不要被憤怒蒙蔽雙眼」。

隨著以色列和巴勒斯坦激進武裝分子哈瑪斯（Hamas）的衝突進入第二周，拜登向美國人民宣布，他將在周五向國會提出「緊急預算」請求，來為美國的國家安全需求提供資金，「以支持我們的重要夥伴，包括以色列和烏克蘭」。

一位知情人士透露，這筆預算總額估將達到140億美元。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）周四抵達以色列，在與以色列總理納坦雅胡會談後，兩人召開聯合記者會。

蘇納克表示，英國絕對支持以色列在符合國際法的情況下行使自我防衛權、追緝哈瑪斯、挽救人質、嚇阻哈瑪斯再度進犯並強化國家的長期安全。

納坦雅胡則表示，以色列面對的是一場「長期戰爭」，需要英國等盟友持之以恆的支持。

拜登在這一段罕見、於黃金時段發表的全國演說中，也同時敦促以色列「不要被憤怒蒙蔽雙眼」。

拜登表示，昨天我在以色列時，我說當美國經歷911的地獄時，我們也感到非常憤怒。雖然我們尋求正義也得到了正義，但我們也犯下錯誤。因此，我要提醒以色列政府，不要被憤怒蒙蔽雙眼。

拜登並表示，哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民，美國仍將致力於維護巴勒斯坦人民的尊嚴和民族自決。哈瑪斯恐怖分子的行動並沒有改變此事。對於那些無辜、只想要和平度日的巴勒斯坦人，我們不能忽視他們的人道。

此外，對於伊朗政權支持俄羅斯、哈瑪斯和該地區其他恐怖組織，拜登矢言一定究責到底。

拜登政府先前已經警告伊朗不要進一步升級這場中東戰爭。